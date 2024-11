Predsednik SFRJ Josip Broz Tito važio je za strastvenog ljubitelja lova. Svoje slobodno vreme često je provodio upravo na lovištima širom Jugoslavije.

Omiljena lovišta nekadašnjeg jugoslovenskog lidera su bili Brioni, Karađorđevo i ona pod upravom lovačkog društva "Jelen".

Tito je počeo da lovi neposredno posle rata i to mu je ostala strast do kraja života. Čak i kada su mu lekari početkom 70-ih predložili uvođenje strože terapije zbog sve lošijeg zdravlja, on je prihvatio uz uslov da mu se dopuste odlasci u lov.

Tako je na jednom prilikom, na pauzi lova odgovarao na pitanja novinara o svojim lovačkim rezultatima. U neformalnoj atmosferi, istakao je da konkretno tog dana nije ništa upucao i ubio, ističući da je to ujedno prvi put da nije pucao.

Završavajući kratak intervju Josip Broz Tito je pomalo u šali prokomentarisao - Malo me peče savest, suviše sam toga pobio u životu - istakao je kroz smeh.

BONUS VIDEO: