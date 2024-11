Bogata i uspešna karijera velike balkanske zvezde zaokružena je pošto krasi stranice legendarnog modnog magazina. I izgleda fantastično, u 64. godini.

Osim njenog modnog debitovanja u ovom smislu, Brena je najavila nastup za doček Nove godine u Sava centru, novu pesmu koju joj je radio Filip Živojinović i mnogo dobre energije na njenim koncertima koji tek slede kroz predstojeću turneju "Imam pesmu da vam pevam".

Nasmejana, pozitivna i raspoložena za priču, ona je za novinare otkrila neke zanimljive detalje iz života, poput toga da je loša kuvarica i da kecelju i varjaču prepušta radije stručnim licima. Kroz osmeh je priznala da iako je sada svaki član njene porodice krenuo svojim putem, uvek voli kada se okupe, i da to često biva nakon Nove godine kada vole da dan provedu u pidžami i druženju.

Pevačica je otkrila je da se sa nostalgijom seća bivše Jugoslavije kada je započinjala karijeru.

- Naravno da jesam nostalgična. Ja sam žena koja sam odrasla i formirana u Jugoslaviji, mislim na one zvezde koje su nastale i za vreme fudbala i za vreme muzičkog tog dela da su i dan danas poznati i popularni, jer sve što smo napravili u tom periodu ima ekstremno veliku vrednost. Bila je to zemlja koja je imala 24 miliona ljudi... kada pomislite na jedno takvo tržište gde smo bili učeni da budemo kompatibilni i dobre komšije i dobri susedi... Normalno da jesam nostalgična. Zašto? Zato što je samo nekoliko godina kasnije napravljena Evropska unija po istom šablonu i istom sistemu po kom Evropska unija danas funkcioniše. Nadam se da će ovi dobri komšijski odnosi da potraju jer prosto život teče dalje - rekla je ona.

Brena se osvrnula na period kada je ona stasavala u veliku zvezdu i kada je na muzičkoj sceni u ondašnje vreme napravila pravi "bum" svojom pojavom, prokomentarisavši nove zvezde i da li će biti istog kalibra kao i ona. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- U to vreme kada sam se ja pojavila, nije bilo interneta i niste mogli da vidite šta se sve u svetu još dešavalo, pojavila se jedna Bijonse, pojavila se jedna Lejdi Gaga sa nekom haljinom od mesa, pojavila se Madona, kreatori...pojavile su se pozitivne i negativne stvari. Ja sam se pojavila kao osoba koja je u čitavom tom nekakvom svetu gde nije bilo Interneta, delovala avangardno. Dobila sam veliku podršku nacije. Bila je tu jedna vrsta euforije... mislim da se desila kod jedno tri, četiri osobe u našoj zemlji i da je bio to Zdravko Čolić, Bijelo dugme, ne znam da li mogu još za nekog da kažem da je imao jedan takav odnos prema publici. Pazite, to vreme je donelo tu priču, današnje vreme nosi neku drugu priču. Pesme poput "Hajde da se volimo", "Hajmo curice hajmo dečaci" ili "Kad si zvezde sele moja", to su pesme koju su pevale, koje je pevala cela nacija. Danas se pojavljuju zvezde ali imaju svoju lokalnu publiku. Šta će biti, kako će biti, ko će biti ta jedna intergalatička zvezda to će pokazati vreme, a to je za 20, 30 godina - iskreno priznaje ona.

Iako se trudila da decu odgaja daleko od javnosti i da ne bude kako je rekla u razgovoru sa novinarima "Lepa Brena" bilo je nemoguće da ih drži dalje od stalne medijske pažnje. Međutim, nama je otkrila da joj je porodica davala veliku snagu i znajući da su tu, bilo joj je svejedno da li će biti poznata i popularna. Foto: Z. Knežević

- Nešto najlepše što mi se desilo je da postanem majka, ali mi se desilo da postanem majka kada sam bila već izuzetno zrela osoba. I kada sam imala veoma uspešnu karijeru, tako da mi je taj momenat ljubavi koji mi je falio od porodice, zaista davao jednu neverovatnu snagu, da čak i ako nikad više ne budem poznata i popularna da imam svoju porodicu, a da ću nastaviti da radim nešto što mogu da nastavim zato što sam se udala za Bobu koji je oduvek bio veoma kreativan i nosilac svih naših najvećih poslovnih poteza u porodici - dodala je Brena.

Velika folk zvezda se osvrnula na prošlost i na nešto za čim najviše žali.

- Naravno da žalim. Žalim za tim što se raspala jedna država od 25 miliona ljudi na način na koji se raspala. Zato što danas posle toliko godina evo funkcionišemo i moramo da funkcionišemo zajedno, nekako bi bilo lakše da nije bilo tih groznih teških momenata - zaključila je ona razgovor.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: