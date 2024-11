Ovonedeljna epizoda "Potere" nasmejala je publiku do suza, a sve zbog jednog pitanja. Publika je takođe imala priliku da ovog puta donosi nesvakidašnji trenutak vezan za voditelja Jovana Memedovića.

Foto: Printskrin RTS

Pitanje je glasilo: "Ko je bio predsednik Nigerije od 2010. do 2015. godine?"

Dok je pokušavao da pročita odgovor "Rimputapa Čimbunaba de Žile Aka", Memedović je naišao na poteškoće koje su se brzo pretvorile u humorističnu scenu.

Tragač Žarko Stevanović nije uspeo da obuzda smeh, što je dodatno začinilo situaciju.

Pitanje je podsetilo mnoge na čueni kviz "Put oko sveta" koji se ranije emitovao na B92, a u njemu su kandidati takođe imali poteškoća sa ovim pitanjem. Međutim, odgovori su bili toliko smešni i bizarni da se i danas prepričavaju.

Takmičari pošto nisu znali odgovor na putanje lupili su imena Rimputapa Čimbunaba de Žile Aka i Abudžaba Dabila, koji su eto poslužili kao netačni odgovori u Poteri.

Ko je bio predsednik u tom momentu?

Reč je o Gudlaku Ebelu DŽonatanu, koji je bio predsednik Nigerije od 6. maja 2010. do 29. maja 2015. Ranije je bio potpredsednik Nigerije od 2007. do 2010, a pre toga je od 2005. do 2007. bio guverner Bajelse.

