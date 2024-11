Prošlo je više od dve decenije od ubistva Harisa Brkića, a jedan duel sa Acom Petrovićem se i danas prepričava.

Uskoro se obeležavaju 24 godine bez proslavljenog košarkaša Harisa Brkića. NJega je 12. decembra 2000. godine nepoznata osoba upucala na parkingu ispred hale "Pionir" u Beogradu, a nažalost tri dana kasnije Haris Brkić preminuo je u bolnici od posledica ranjavanja.

Tužno je što do dana današnjeg nisu pronađeni krivci, ni potencijalni naručioci ubistva, pa je tako život jednog od najboljih igrača Jugoslavije u tom trenutku nažalost ugašen. Brkić je imao samo 26 godina u tom trenutku i tek je pred njim bila velika karijera, ali i ono što je do tog trenutka uradio za Partizan - bilo je dovoljno da zauvek ostane u srcu crno-belih navijača. Ne samo zbog igre, nego i zbog toga što "nije dao na sebe" i svoj klub.

Tako se još prepričava utakmica odigrana na drugi dan Božića 1998. godine. Tog hladnog 8. januara gledali smo kako Haris Brkić odgovara Aleksandru "Aci" Petroviću, bratu proslavljenog hrvatskog asa Dražena Petrovića. Fozo: Jutjub printskrin/Gianni Dee

Zašto su se zakačili Haris Brkić i Aco Petrović?

Sve je počelo još pre duela Partizana i Cibone u Evroligi, što je inače bio prvi inače "klasik" koji je odigran posle raspada Jugoslavije. Zbog toga je i atmosfera u "Pioniru" bila uzavrela, a trener zagrebačkog kluba je vešto "peckao" sve vreme Brkića kraj terena.

Iako je Cibona slavila 78:70, gotovo da niko ne pamti rezultat - samo svađu Brkića i Petrovića. Sve se odigralo sredinom drugog poluvremena kada je Brkić krenuo u prodor i lopta mu je iskliznula iz ruke i završila van terena kod klupe Cibone, a potom je Aco Petrović nešto dobacio igraču Partizana. Samo njih dvojica znaju šta se tada stvarno desilo, a Brkića je to toliko iznerviralo da se okrenuo ka Petroviću i pljunuo ga u lice.

Sudije su to naravno primetile i Harisa Brkića, inače korektnog igrača tokom čitave karijere, kaznile su tehničkom greškom, dok je Aco Petrović uz osmeh došao do svoje klupe, uzeo peškir i obrisao se. Mnogi su tada još komentarisali da je Aco Petrović sve učinio hladnokrvno, kao da je dobio ono što je tražio...

Majka Radmila otkrila istinu

Godinama kasnije, Harisova majka Radmila je za "Telegraf" ispričala sve što zna o tom duelu, pošto ni Haris, a ni Aco nisu tome hteli da pridaju veći značaj u medijima.

"Prvi put sam u životu videla da psuje na terenu, tokom televizijskog prenosa, da li možete to da zamislite. Kući kada je došao, kažem mu 'pobogu kako te nije sramota'. Samo odmahne rukom. Jako sam se iznenadila, i nikada nisam saznala zašto je pljunuo Acu Petrovića, trenera. Prošao je pored njega i pljunuo ga. Pitam ga kako te nije sramota, šta je bilo? 'Pusti Boga ti, da ne pričamo'".

"Kasnije sam tek čula, koliko je tačno ne znam - ovaj mu je svašta govorio, dobro je Haris igrao, želeo je Petrović da ga isprovocira. Spominjao je familiju ili koga već, tako da je njemu pukao film. To je valjda bio jedini način da reaguje. Ali, nikad problem nije donosio kući: Dobar dan, dobro veče.... Kako je... To je vedrina. On kad je nasekiran, samo ćuti...", ispričala je Radmila 2016. godine.

Inače, tokom tog susreta Aco Petrović je bio na meti navijača Partizana i naizmenično su mu skandirali "Aco Srbine" i "Aco p...", što je Draženov brat primao sa osmehom.

