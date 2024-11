Serija "Sablja" emituje se na Radio-televiziji Srbije svakog vikenda, a večeras, 16. novembra, na programu je peta epizoda. Napeti triler prati pozadinu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića i priču o "zemuncima", čija je jedna od omiljenih pesama bila "Ptičica", izvođača Bobana Zdravkovića.

Tom prilikom, pevač je otkrio da su pripadnici "zemunskog" klana jednu noć tražili da se takozvana "kriminalna" verzija izvodi i preko deset puta.

Tom prilikom, pevač je otkrio da su pripadnici "zemunskog" klana jednu noć tražili da se takozvana "kriminalna" verzija izvodi i preko deset puta.

"Jutros rano oko sedam sati, probudi me moja mila mati, ustaj, sine, za te krevet nije, za tebe su zatvorske ćelije. Prodaj, majko, konja kočijaša, pa izvadi sina robijaša. Zašto nisam ptičica, da letim daleko, pa da vidim napolju čeka li me neko...", glasio je modifikovan tekst, dok pesma "Ptičica" u originalu glasi:

Foto: MUP

"Kad sam bio dete otišla je majka, još tada se moja završila bajka

Šta sve život nosi ja još nisam znao, sve dok otac nije drugima me dao

Zašto nisam ptičica da letim daleko, i da vidim napolju hoće li me neko

Zašto nisam ptičica da letim daleko, i da vidim napolju hoće li me neko

Hteo sam slatkiše ali nemah para, zašto mene uvek, uvek sreća vara?

Nikad meni niko nije rekô sine, zašto sada drugi o meni se brine?Zašto nisam ptičica da letim daleko, i da vidim napolju hoće li me nekoZašto nisam ptičica da letim daleko, i da vidim napolju hoće li me nekoI da vidim napolju čeka li me neko"

Inače, stihovima su mnogo godina kasnije populanost vratili Cobi i sastav "THCF" numerom "Ideš za Kanadu", snimljenu za gorepomenuti serijal "Dosije".

Podsetimo, policijska akcija "Sablja" izvedena je tokom 2003. godine, a u njoj su lišene slobode bile neke od najpoznatijih ličnosti u Srbiji, poput Cece Ražnatović i Ace Lukasa.

(Informer)

