1. Ona je treća žena Donalda Trampa

Melanija Knaus je počela da se zabavlja sa Donaldom Trampom davne 1998. godine, da bi se udala za njega 2005. godine, a već godinu dana kasnije rodila mu sina. Foto: Tanjug/AP

Donald je pre Melanije bio oženjen sa Marlom Mejpls, sa kojom ima kćerku Tifani Tramp, a pre nje bio je u braku sa Ivanom Zelnickovom iz Čehoslovačke sa kojom ima kćerku Ivanku, Sina Erika i sina Donalda Trampa Juniora koji je osam godina mlađi od svoje maćehe Melanije.

2. Klintonovi su bili gosti na venčanju Donalda i Melanije Tramp

Bil i Hilari Klinton su bili među 350 gostiju na venčanju Melanije i Donalda Trampa. Mlada je nosila Diorovu venčanicu tešku 100.000 dolara. Haljina je bila tako teška i naporna za nošenje da se mlada kasnije presvukla u kreaciju Vere Vang od svile.

3. Odrasla je u Jugoslaviji i tečno govori pet jezika

Melanija tečno govori Engleski, Francuski, Srpski, Nemački i Slovenski jezik. To može samo da joj pomogne tokom godina koje će provesti u Beloj Kući. Foto: Profimedia

Melanija je odrasla daleko od glamura i visokog društva. Ona će biti prva dama Amerike koja dolazi iz Jugoslavije, i druga koja nije rođena u Americi.

4. Ona se zalaže da ljudi budu ljubazniji jedni prema drugima

Tokom retkih govora, Melanija je govorila o tome da će njeno zaduženje kao prve dame Amerike biti rad na tome da se skrene pažnja na dobrotu ljudi, uništavanje predrasuda kao i smanjenje uvreda iznetih u javnost.

Melanija se zalaže za prava na abortus što je u Americi dočekano sa odobrenjem.

5. Ona ima tajnog polubrata

Dok je istraživala sve detalje iz života buduće prve dame Amerike, novinarka GQ časopisa Julija otkrila je da Melanija ima polubrata sa očeve strane. Foto: Profimedia

Naime, tradicionalni i vredni Viktor Knaus je pre braka sa Melanijinom majkom imao vanbračno dete. Melanija je prvo negirala te tvrdnje da bi kasnije ipak priznala da za polubrata zna godinama.

6. Ona je jedina prva dama koja je pozirala gola

Tri godine pre poznanstva sa Donaldom Trampom, Melanija je pozirala gola za francuske muške časopise. Skandalozne fotografije koje je objavio New York Post prikazuju Melaniju kako leži gola na krevetu sa još jednim ženskim modelom.

Fotograf koji je napravio ove fotografije navodi da su one "prelepe i nisu pornografske", kao i da se Melanija ponašala kao pravi profesionalac tokom snimanja.

Donald je te fotografije prokomentarisao kao da je "takvo fotografisanje u Evropi veoma moderno i uobičajeno".

7. Ona je najnepopularnija predsednikova supruga

Pre Melanije, najnepopularnija je bila Hilari kao supruga Bila Klintona, dok je najpopularnija bila Barbara Buš, žena DŽordža Buša, a takođe veoma cenjena je bila i Mišel Obama, žena Baraka Obame. Foto: Profimedia

8. Ona podržava stavove svog muža, pa čak i one najkontroverznije

Najviše prašine se podiglo oko Donaldovih govora da su imigranti koji prelaze granicu bez papira u stvari kriminalci. S obzirom da je Melanija neko ko je u SAD došao iz bivše Jugoslavije, svi su se pitali kakav je njen stav o ovom mišljenju njenog supruga.

- Ja nikad nisam ovde bila bez papira - navela je Melanija u jednom interviju.

9. Ali bi volela da se Donald ponaša više kao predsednik

- Moja žena i kćerka mi često govore, "Ponašaj se više kao predsednik" - naveo je jednom Donald. Dok Melanija nije stidljiva kada svom mužu daje savete:

- Stalno mu govorim svoje mišljenje o politici - rekla je za CNN:

- Ne slažem se sa svime što on kaže, ali to je normalno. Ja imam svoja shvatanja i kažem mu šta mislim. Ja stojim čvrsto na zemlji i imam svoje mišljenje. Mislim da je to veoma važno za svaku vezu - navela je Melanija.

10. Ona odgaja svog sina kao "malog Donalda"

Baron Tramp je prvi put ove godine glasao kao punoletan građanin. Visinom i stavom ističe se od svojih roditelja. Iako je odgojen kao "mali Donald" u njemu nema te odvažnosti. Po ponašanju više liči na svoju majku. Foto: Profimedia

11. Može biti nova DŽeki Kenedi

Tokom jednog intervjua 2000. godine, Melanija je navela da kada bi bila prva dama Amerike bila bi "veoma tradicionalna kao DŽeki Kenedi".

NJen stil je postao istorijski još za vreme prvog mandata njenog muža. Melanija je poznata po neverovatnom ukusu za modu, glamuroznim haljinama ali i nosivoj modi. Salonke sa visokim potpeticama su postale njen zaštitni znak.

12. Ona je prava modna ikona

Tokom prvog mandata Donalda Trampa, Melanija je pokazala šta znači biti prava modna ikona. Sada kao da nema potrebe više da se dokazuje pa se čak na glasanju pojavila u haljini koju je već nosila. To može i da znači da bivša-buduća prva dama želi da dokaže da ne troši previše na modu, ali i da je reciklirana moda odličan izbor.

13. Religija

Posle Žakline Kenedi, Melanija je druga prva dama koja je katolkinja. Papu Franju je upoznala u okviru inostrane turneje sa suprugom i njegovom ćerkom iz prvog braka, Ivankom.

