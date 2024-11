LJubavna priča Dragana Markovića Palme i njegove supruge Snežane bila je jedna od onih koje su dokazivale da iskrena ljubav može da prevaziđe sve prepreke i traje decenijama. NJihova veza, koja je započela u mladosti, prerasla je iz dečje zanesenosti u čvrstu i stabilnu zajednicu, koja je postala temelj njihovog života i porodice.

Foto: ATA images

LJubav iz komšiluka

Sve je počelo u Končarevu, njihovom rodnom selu, gde je Snežana živela samo nekoliko stotina metara dalje od Draganove kuće. On, tada 19-godišnji mladić, nije mogao da odoli njenom osmehu i odlučio je da je osvoji.

– Udvarao sam joj se na najjednostavniji način – stalno sam je pitao koliko ima sati, iako sam na ruci nosio svoj sat. Skidao bih ga svaki put da ga ona ne vidi, samo da bih imao razlog da razgovaramo. Pre Snežane nisam imao devojku, ona je bila i prva i poslednja ljubav mog života. Dok sam je osvajao glumio sam mangupa, a kad sam je oženio smejala se jer sam glumio, ušao sam u brak kao časni brat. Ona mi je bila prva ljubav i poslednja. – pričao je Palma.

NJegova iskrena zaljubljenost i upornost osvojile su Snežanu, tri godine mlađu devojku, koja je ubrzo postala njegova supruga. Venčali su se kada je Dragan imao 19, a Snežana svega 16 godina.

Foto: ATA images

Početak zajedničkog života

Brak je bio pun izazova, ali je mladalačka energija i ljubav pomogla da savladaju sve prepreke. NJihova porodica se brzo širila, a rođenje sinova Darka i Dalibora donosilo im je neizmernu radost.

– Dan kada sam postao otac pamtim kao juče. Vest me je zatekla u Titovoj gardi. Proslavio sam sa vojnicima, skromno, ali od srca. Posle 15 dana pustili su me kući da vidim sina. Taj trenutak ne može da se zaboravi – prisećao se Dragan. Foto: ATA images

Porodične vrednosti

Snežana je bila oslonac porodici i suprugu, iako nije volela da se eksponira u javnosti. NJena posvećenost porodici bila je ključ stabilnosti njihovog doma, dok je Dragan neumorno radio, razvijajući svoj posao i gradeći političku karijeru.

– Snežana me nikada nije kritikovala što ostajem dugo u kafani, jer zna da se tamo pravi posao, a ne u biblioteci. Uvek me je čekala s osmehom, znajući da nikada neću ugroziti naš brak – isticao je Palma.

Iako je rano preuzeo odgovornost za porodicu, Dragan nije zaboravljao očeve savete. Očev autoritet duboko ga je oblikovao, a i u kasnijim godinama često je govorio o šamaru koji je dobio zbog kašnjenja s očevim automobilom.

– Moja žena je sve to gledala sa terase i, umesto da me brani, podržala je mog oca. Rekla je: „Ako, to ti i treba!“ To je bio trenutak kada sam shvatio koliko je porodica važna i koliko se poštovanje gradi kroz generacije – pričao je sa setom.

Najmlađi deda u Srbiji

Porodica Marković nastavila je da raste, a Dragan je sa ponosom nosio titulu najmlađeg dede u Srbiji, postavši deda sa samo 39 godina.

– Kada sam prvi put uzeo unuka u ruke, imao sam osećaj da sam preko noći postao zreliji. Moju decu sam učio da plivaju tako što ih bacim u vodu, a danas bi me kritikovali da to uradim unučićima – govorio je kroz smeh.

Brak koji je odoleo vremenu

Iako je Snežana retko bila prisutna u javnosti, Dragan je često isticao da je ona njegov stub i najveća podrška. NJihov brak je decenijama bio primer ljubavi i međusobnog poštovanja. Foto: ATA images L.L.

NJegova smrt ostavila je dubok trag, ne samo u porodici već i među prijateljima i ljudima koji su ga poštovali. NJegova ljubav prema Snežani i porodici ostaće zauvek upisana kao primer istinske posvećenosti i vrednosti koje traju.

Stil