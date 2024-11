Jovana Stojiljković i Goran Bogdan poznati su po tome da nikada javno ne pričaju o svojoj vezi, a da u njihov dom stiže prinova par je vešto skrivao od javnosti. Foto: ATA images

Glumica je sada pozirala sa koleginicom Natašom Ninković, koja joj je došla u posetu, a ono što se da primetiti je to da buduća mama blista od sreće.

One su sedele na krevetu sa osmehom na licu, a svima je odmah za oko zapao Jovanin stomak u poodmakloj trudnoći. Foto: Instagram printskrin/natasaninkovic

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

- Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beogađane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba - rekao je glumac svojevremeno.

BONUS VIDEO: