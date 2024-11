Glumac, reditelj i scenarista Radoš Bajić godinama je u skladnom braku sa suprugom Milenom.

Međutim, Radoš i njegova porodica imali su turbulentan i stresan period kada su saznali za bolest njegove supruge, a glumac je sada otkrio kome je najviše zahvalan na tome što je sa njegovom Milenom sada sve u najboljem redu.

Bajić je najpre podsetio da je njegovoj supruzi, posle 23 godine od primarne operacije karcinoma dojke na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije otkrivena metastaza. Foto: ATA images

- Mojoj supruzi Mileni Bajić, koja nije ovde, a koja je hvala gospodu Bogu dobro, i koja je u našoj kući i šalje pozdrave, jednim rutinskim pregledom na pet skeneru ustanovljeno je da se posle 23 godine pojavila metastaza na masnom tkivu. To je jedan strašan šok. To se dešavao filmskom brzinom. Jednog dana dobio sa dojavu da na Vojnomedicinskoj akademiji postoji jedan mladi čovek koji se zove Nebojša Marić. Dobio sam njegov kontakt, javio sam mu se, i on mi je rekao da dođem sutradan. Onda je, hvala Bogu, sve kako treba. Stručnost, veliko znanje gospodina Mariće i njegovog tima je dala jedan očekivan i veoma dobar rezultat u slavu života - rekao je u ponedeljak veče na promociji udžbenika prof. dr Nebojše Marića, Radoš Bajić.

Doktor se svako malo javlja na telefon

Nastavio je u istom duhu, i otkrio šta ga je fasciniralo kod profesora Marića.

- Jednom prilikom bio sam u kabinetu profesora Marića, opet, da ga zamolim da se neko primi iz nekog sela, jer ima pravo na život. I, video sam da Nebojša svako malo uzima telefon, pa se javlja. Ja mu kažem: "Nebojša, sa kim to pričaš?". Pretpostavljam, dragi prijatelji, da svi to znate. Gospodin Marić, kada ispraća svoje pacijente sa Vojnomedicinske akademije, svakom od njih da svoj lični, privatni broj telefona - kazao je Bajić, i u svom stilu dodao da je prof. dr Nebojša Marić rođen, a gde bi drugo, nego pored Zapadne Morave, u Čačku.

Milena se borila sa karcinomom dojke

Milena Bajić, supruga glumca i reditelja Radoša Bajića, dugo je vodila bitku sa rakom dojke, a muž joj je tada bio velika podrška.

Kako je Radoš svojevremeno ispričao, on je 288 dana proveo sa njom na onkologiji.

- Ja sam suprug žene koja je bila obolela od raka dojke, a iskreno želim da ohrabrim sve majke, sestre, supruge, ćerke, bake, i da im kažem da na kraju tunela ima svetla. I Radojka je u seriji nastavila da živi, kao što je i moja supruga Milena. Dvesta osamdeset osam dana sam sa njom proveo na beogradskom Institutu za onkologiju, pomažući joj u grozničavoj i teškoj borbi. Iako sam uvek čuvao svoj privatni život kao oazu, u dogovoru sa suprugom i decom, odlučio sam da izađem pred javnost sa svojim iskustvom zarad svih onih žena kojima treba pomoć - rekao je ranije Radoš Bajić za medije.

