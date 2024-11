Srpski teniser je zbog lakta napravio i najdužu pauzu u karijeri - propustio je celu drugu polovinu sezone 2017. godine. A kada je konačno isprobao sve druge opcije, zbog te povrede je morao na operaciju početkom 2018.

- Poslednje dve godine vučem ovu povredu, a tokom tog vremena sam viđao mnoge doktore. Istina je da je bilo različitih mišljenja, dijagnoza, sugestija... Nije mi bilo lako da izberem kojim ću putem da idem i šta da radim. Prošle sezone sam potrošio šest meseci u nadi da ću se poptuno oporaviti, ali nažalost osećam i dalje bol - saopštio je tada Novak.

- Novak je stalno u potrazi za nekim novim saznanjima. Nešto što nama, što bi rekli smrtnicima, nije dostupno, nije blisko. Ishrana, terapije, alternativne metode, njega to zanima. Nije pobornik klasične medicine, što je već poznato, ali je imao jednu epizodu kada je morao da se operiše - počela je ona otkrivanje nepoznatih stvari u emisiji „Dok anđeli spavaju“.

Onda je pojasnila šta se desilo u trenutku kada je taj medicinski zahvat bio gotov.

- Kada se probudio iz narkoze, rekao mi je da je izdao sebe. Objasnila sam mu da je uradio ono što je morao, i da je, ako misli da nastavi da igra, to bilo neophodno. Probao je alternativne metode, sve što mu je bilo dostupno, ali ništa nije dalo rezultata. Novak je jednostavno protivnik toga, ne voli lekove, ne voli da svašta unosi u organizam. Znatiželjan je, sve što mu dođe pod ruku čita, obrazuje se… Eto, i ta ishrana, ne znam da li bi meni ili nekom drugom prijala, ali njemu odgovara. I ne mogu ništa da kažem, jer mi je zatvorio usta svojim rezultatima. To što smo mi navikli na meso i što verujemo da je jedini izvor proteina on je dokazao da nije - rekla je mama Dijana potpuno iskreno.

