Pevačica Jelena Karleuša sigurno je jedna od najintrigantnijih javnih ličnosti na prostoru čitavog Balkana, a njena romansa sa žestokim momkom Zoranom Davidovićem Ćandom jedna su od najintrigantnijih segmenata njenog burnog života.

- Priča u vezi Ćande, odnosno Zorana, mnogo je naduvana. Zoran je iz Rakovice, sa Miljakovca, a pripadao je ekipi okupljenoj oko čuvenog Skoleta. Zoran je bio mangup, nije on bio nikakav kriminalac. Nikada nije bio u zatvoru. Nije bio ni priveden. Godinama slušam priče da su u to vreme postojale sage "Arkan i Ceca" i "Karleuša i Ćanda". Arkan je bio Arkan, a Ćanda je bio ništa! Bio je klinac sa 27 godina kada je poginuo. Nije imao nikakvu kriminalnu karijeru. Foto: ATA images/A. Ahel, reprint TV Novosti

- Ja sam sa Zoranom bila sedam meseci. On je meni bio dečko, ne muž. Mi bismo sigurno nastavili vezu da ga nisu ubili. Poginuo je u povratku sa sahrane Dugog Lainovića. Izrešetan je u sačekuši. Htela sam i ja da idem sa njim, ali moja majka nije dozvoljavala da budemo u kolima zajedno. I sam Zoran mi je rekao: "Ne!". Nije me ni poveo

- Bio je to 23. mart 2000. godine. Sa njim je bio najbolji drug, pica majstor koji je pravio pice u kiosku. Toliko o opasnim momcima. Zna se i ko ga je ubio. Svedoci saradnici su rekli da je isti ubica koji je pucao na premijera, Zvezdan Jovanović. Posle sam saznala iz policijskih saznanja, da je ekipa koja ga je jurila, Zemunski klan, iz nekog čudnog razloga čekala da ja ne budem u kolima. Pucali su na Zorana iz dva kalašnjikova. Poslednji put sam ga videla u komadima. Sišla sam u sudsku medicinu da bih donela stvari za sahranu. Jedina sam koja je uradila identifikaciju i jedina koja je od kompletne porodice sišla. Tako su im savetovali. Takva sam da sam morala da ga vidim još jednom. To je slika koja će meni zauvek ostati u mislima. Meci od kalašnjikova su ogromni, a samo Zorana je pogodilo preko trideset. Ti meci otkidaju komade tela, a Zoranovo telo su patolozi povezali crnim koncem u jednu masu. To je prizor koji sam videla na stolu. U tom momentu ja imam 20 godina.

Karleuša se prisetila i razgovora koji je pokojni Ćanda vodio sa udovicom Željka Ražnatovića, Cecom.

- Ono što je prethodilo tom ubistvu je jedan razgovor. Zoran je pozvao Svetlanu Ražnatović da joj izjavi saučešće zbog ubistva Arkana. Bez obzira što on nije imao nikakve veze sa Arkanovom smrću, ona je toliko glasno dreknula: "Vući će ti se creva po betonu!". Nedugo zatim su ubili Ćandu. Bila sam tužena zbog toga što sam izgovorila i oslobođena sam.

- Ćandu sam upoznala za vreme bombardovanja. Prvi lep dan sam iskoristila da izađem iz stana posle mesec dana sedenja zatvorena, te sam otišla sa najboljom drugaricom Ivanom (Kukrić) na splav "Monca" da popijemo piće. Obukla sam neku tanku majčicu, potpuno neadekvatnu. Smrzavala sam se. U jednom momentu, neko me je ogrnuo jaknom. Pošto sam uvek bila ku*čevita, okrenula sam se drsko. Iza mene je bio Zoran. Rekao mi je: "Pozdravi mamu!" Kako mi je rekao, Divna mu je sredila neku reklamu na radiju. Rekla sam: "Hoću".

- Ubrzo sam krenula i rekla mu da bi trebalo da mu vratim jaknu, našta mi je odgovorio da i on kreće i da bi nas povezao, ako se slažemo. Pristala sam. Mi krećemo, u pozadini čujem njegove drugare kako se smeju, jer nigde ni ne treba da ide, već kreće samo da bi mene povezao. Dolazim do automobila, kada shvatam da on vozi dvosed. "Porše" kabiolet. On se okreće ka Ivani i kaže: "Za tebe nema mesta". Ja sam videla "porše", dvosed, kabiolet i izvinila se Ivani što ću morati da je ostavim. Pala sam na otvaranje vrata i na brz auto. Ipak ja, novobeogradska dizelašica, nikada nisam doživela da se prema meni neko tako ophodi. Posle sam u svakom tražila takvo ophođenje i ni u jednom ga nisam našla. Foto: ATA images/A. Ahel

- Inače, sanjam Zorana često. San izgleda tako što sedim sa Duškom i decom i vidim ga za drugim stolom. Živ je i gleda me i teško mu je što me vidi srećnu, ali se pravi da me ne prepoznaje. Dakle, sedim sa mužem i decom, a pored nas je čovek kojeg su ubili usred naše najveće ljubavi - završava Jelena.

