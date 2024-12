Glumac Aleksandar Dimitrijević koji se proslavio ulogom Šoka u seriji "Klan" gostovao je u 23. epizodi emisije "Bindž" kompanije Novosti u kojoj je otkrio brojne nepoznate i zanimljive detalje sa snimanja serije.

Kreatoru serije "Klan", Bobanu Skerliću, inspiracija za ovaj projekat bio je Zemunski klan, a Aleksandar koji u ovom ostvarenju igra glavnog junaka i vođu klana, Šoka istakao je da je ovaj projekat bio od presudnog značaja za njegovu karijeru. Foto: V. Danilov

- Presrećan sam što mi se desila serija kao što je "Klan". Mislim da je ona dosta uticala, ali i dalje uiče na moj glumački razvoj i karijeru, rekao je glumac, pa dodao:

- Ja Šoka ni jednog trenutka nisam pravio kao facu ili heroja, oni to nisu bili, nisu se boroli za više ciljeve.

Aleksandar se u razgovoru prisetio i zanimljive anegdote sa snimanja jedne scene zbog koje je morala da reaguje i policija.

- Snimao sam sa Vladom Kovačevićem i to scenu u kojoj ja njega tučem. To mi je bila prva scena tuče koju sam radio. Nisam bio siguran kako ćemo to odraditi ali mi je Vlada odmah rekao: "Udari slobodno". Cela ekipa je bila ispod jednog zida, a ljudi okolo su mogi da vide samo nas dvojicu koji je tučemo. Komšija je video tu scenu i zvao policiju!

- Dok sam snimao scenu samo sam čuo: "Ej, nemoj ga! Zvaću policiju!". Kada smo završili pitali smo se kao je sve ispalo na kraju, ali su nam onda rekli, da ako su ljudi poverovali, mora da je dobro, rekao je Aleksandar u emisiji "Bindž". Foto: V. Danilov

