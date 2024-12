Dejan Stanković trenutno uživa pored nove izabranice, sa kojom, kako saznajemo planira tajno venčanje.

Inače,Stanković sa bivšom suprugom Anom ima trojicu sinova Stefana, Filipa i Aleksandra. Foto: N. Paraušić

Za bivši suprugu Anu pričao je da je najbolji potez njegovog života. A ona ga je pratila tokom čitave karijere.

- Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to, a kad sam rekao njenom bratu, zamalo me nije udario. Zasta verujem da bez Ane ne bih bio ovakav. Jednostavno, ne bih se kompletirao"- ispričao je Dejan.

Inače, Ana je rođena sestra njegovog nekadašnjeg saigrača, Milenka Aćimovića. Foto: Profimedia

Fudbaler se u nju zaljubio sa samo 19 godina. A ona nikada nije eksponirala njihov privatan život.

- NJu ne zanimaju javni život i popularnost. S Anom mi se desila ljubav na prvi pogled, odmah sam se zaljubio u nju, čim sam je video. Odmalena smo skupa, imao sam devetnaest godina kada smo počeli vezu. Zajedno smo otišli u Rim, gde sam igrao za „Lacio", skupa smo odrastali, sticali sva životna iskustva i osnovali porodicu. Sve smo sami stvorili, čime se ponosim", rekao je Stanković u jednom intervjuu.

- Nedavno sam rekao da je ona potez moje karijere i zaista je tako. Ana je ljubav, podrška, oslonac, vera i nada - rekao je Stanković svojevremeno za magazin "Gloria".

Iako joj je suprug svetski poznat, Ana ne voli medijsko eksporniranje, već je posvećena porodici i kući. Nakon Stefana, rodila je Dejanu sinove Aleksandra i Filipa, koji se takođe bave fudbalom. Foto: Instagram printskrin

- Sinovi su počeli da treniraju fudbal kada su imali pet-šest godina. Najvažnije je da su se zabavljali baš kao što to i sada čine. Stefan je izašao iz te priče, a Filip i Aleksandar su na dobrom fudbalskom putu- rekao je Stanković svojevremeno. Foto: Instagram printskrin/dejanstankovic

Dejanov kum je bio pokojni fudbaler Siniša Mihajlović, koji ga je dočekao u Italiji kao starijeg brata, kao i mnoge druge naše sportiste koji su kao jako mladi dolazili u italijanske klubove.

