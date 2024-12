Najdublja tačka na planeti Zemlji, najdublji deo svetskih okeana. "Marijanski rov", oko 11 kilometara ka srcu Zemlje, istočno i južno od Marijanskih ostrva, blizu Gvama. Šta biste očekivali da nađete na samom dnu? Morsko čudovište iz nekog od mitova i legendi? Novu životinjsku vrstu? Vrata pakla možda?

Ma kakvi, istina nije tako uzbudljiva - više je tužna i depresivna. I poprilično zastrašujuća. Jer, ko bi očekivao da će u Marijanskom rovu, koritu u obliku polumeseca u Zemljinoj kori, u proseku oko 2.550 km dugačkom i 69 km širokom, na dubini od 10.994 metara da pronađe ni manje ni više nego - pivsku flašu!

Godine 2022, doktorka Daun Rajt, profesorka geografije i okeanografije na Državnom univerzitetu Oregon, rekla je da ljudi "neopozivo" menjaju planetu. Foto: Jutjub printskrin/House

Čudno otkriće dr Rajt pokazalo je da moramo bolje da razumemo našu planetu da bismo je - sačuvali.

U izveštaju Los Anđeles Tajmsa, ona je objasnila da je početni cilj njenog podvodnog istraživanja bio da istraži "prethodno neposećenu oblast" u Marijanskom rovu.

Spustila se više od 10 hiljada metara u podmornici sa dva sedišta na dno Tihog okeana gde je pronašla nešto neobično.

- Na dnu okeana, na najdubljoj tački Zemlje: pivska flaša. Putovala je više od 10.000 metara do najmračnijih dubina Pacifika. Etiketa je još uvek netaknuta - objasnila tada je dr Rajt.

- Ovo odbačeno smeće je uspelo da dopre do neokaljanog dela našeg sveta pre nego što smo mi to zaista uspeli. To je pokazatelj koliko duboko i nepovratno ljudi utiču na svet prirode - dodala je ona.

Ona je takođe učvrstila svoje uverenje da moramo bolje da zaštitimo planetu.

- Još jedan dokaz da moramo kao čovečanstvo, kao ljudi, da se BOLJE ponašamo pored okeana, zarad zdravlja staništa koje i sami delimo i od kojih na kraju zavisimo - napisala je svojevremeno dr Rajt.

Priča o pivskoj flaši na dnu okeana se nedavno ponovo pojavila na sajtovima i društvenim mrežama, a korisnici na "Reditu" su primetili kako je neverovatno bilo pronaći smeće u dubinama okeana.

- Da, drugi ljudi misle "strašno" ili "jezivo", a ja mislim "depresivno" - napisao je jedan od korisnika te društvene mreže.

- Ne može se ne zamisliti redosled događaja koji su se desili da bi staklena boca otišla sa površine do bukvalno najdublje tačke na Zemlji do koje je moguće doći. Depresivno je znati da je najmračnije dubine okeana, poslednji "ostatak" planete Zemlje, dotakla zastrašujuća "ruka ljudskog smeća" - nadovezao se treći.

BONUS VIDEO: