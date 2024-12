Pevač Petar Mitić godinama je u skladnom brakus a koleginicom Ivanom Pavković sa kojom ima troje dece.

Svojevremeno se šuškalo da stvari u njihovom braku ne funkcionišu kako treba, a Petar je tada prokomentarisao glasine da se razvodi.

Tokom svih tih godinama mnogo se spekulisalo o njihovom razvodu, zbog njegovih "ispada sa ženama", ali se to smirilo, a oni su sve te priče demantovali sjajnim odnosom. Petar je jednom prilikom progovorio o njihovom navodnom razvodu o kojem se šuškalo. FOTO: ATA

- Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je Ivanu zvala novinarka, a nas dvoje u tom momentu u krevetu. I to je činjenica, normalno, muž i žena u krevetu. Mazili smo se, češkali, pričali i Ivana me zbunjeno pogledala i kaže: "Mi se razvodimo" - prisetio se Petar, koji se nije obazirao na čaršijske priče.

- Rekoh "pa dobro, i to je okej". Apropo te priče, nažalost, mnogo naših kolega su u procesu ili su već razvedeni, neki sa decom, neki bez, to je danas postalo normalno - naveo je Mitić.- Nekada je to bila sramota, pa su muškarci svašta nešto trpeli, ali i žene, a danas čim ispadne neka malo ozbiljnija svađa, ljudi se odmah razvode.

(Blic)

