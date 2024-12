Pevačica Olja Karleuša imala je čast da te 2006. bude članica srpske delegacije koju je u Libiji ugostio čuveni državnik Muamer el Gadafi, o čemu je sada progovorila.

Olja je tada bila veoma mlada, te kaže da nije ni bila u potpunosti svesna šta se dešava.

- U tom momentu sam imala 25 godina, nisam bila svesna celog događaja. Ta poseta delegacije je trajala sedam dana, a pošto je meni vikend bio radni i morala sam da idem za Švajcarsku, otišla sam dva - tri dana ranije, pa te poslednje dane tamo nisam proživela kako treba - priča Olja. Foto: N. Fifić

- Kada stižemo na aerodrom, kada nam uzimaju pasoše i smeštaju u hotel, ti si tada malo u nekom čudu, ali je sve lepo, sve drugačije, neko iskustvo kog tad nisi svestan... To ti je kao sreća, čovek nikada nije svestan trenutaka svoje sreće. Tako i ovo, nisam bila svesna tog trenutka, da je to nešto toliko veliko. Kada smo imali prvi doček u šatorima velikim, gde sam zakasnila, pa se pisalo da sam platila da me neko doveze, što nije tačno, već su to učinili ljudi iz organizacije... To je zaista drugačije. Tu su neki bedemi, ulaziš na to prostranstvo, pa vidiš šator sa ćilimima.

Foto: Tanjug/AP

Na prvi pogled nije sve bilo onako kako je očekivala.

- Očekivala sam stravični luksuz, da će taj prvi prijem biti toliko nešto luksuzan... Za mojih 25 godina, luksuz je bila normalna stvar koja je bila vezana za bilo kog državnika, a pogotovo za državnika koji je u tom trenutku vladao sigurno nekih tridesetak godina. Taj prijem bio je drugačiji, uhvatila me je neverovatna trema. Sećam se, pokojni Marinko Rokvić je otpevao "O, sole mio" jedan deo, pa je Neda otpevala "Zora je svanula", a meni kažu:"Olja, pokloni ti CD". Kada sam se upoznavala s njim, ja razmišljam da li da ga gledam u oči, kako, šta, to su drugačije kulture. Kada sam se upoznavala, pogledala sam ga i naklonila sam se, a meni je ostalo upečatljivo to što je on pružio ruku i spustio glavu bez gledanja, već samo jedna naklonost, prijatnost, nešto drugačije. Nakon toga, te naše ženske žurke u hotelu, to je bilo lepo... Taj događaj ostaje u istoriji mog života - rekla je ona i dodala:

- Kada sam odlazila, razmišljala sam šta ćemo, kako ćemo, a nama su tamo rekli:"Predstavite se, upoznajte se, ali pričajte na srpskom" - ispričala je Karleuša u "Novom jutru".

