Glumica nema svoju biološku decu, ali je veoma posvećena svojoj sestričini, ćerki njene sestre bliznakinje.

"Imam sestričinu pa često pomislim da nije lako majkama. Ali verovatno je i divno. Nijedna situacija nije crno-bela. Nije lako ni toj deci u pubertetu, imam empatiju jer se sećam kako je meni u tim godinama bilo. Čini mi se da mnogi roditelji zaborave kakvi su bili u godinama njihove dece", rekla je Nataša na pitanje o roditeljstvu.

Nataša je svojevremeno otkrila i da se ona i njena sestra Olivera dosta razlikuju, kako po fizičkom izgledu, tako i karakterno. Foto: ATA images

"Dvojajčane smo i ceo život smo bile različite. Zapravo mi sebe doživljavamo kao dve različite osobe. Znam da je ona starija od mene 10 minuta. Išle smo u isti razred, sedele u istoj klupi, spavale u istom krevetu. Jedino smo u muzičkoj školi bile razdvojene. Ona je bila na gitari, ja na harmonici. Imamo naravno, bliskost sestrinsku, ali ne znam kako izgleda bliskost jednojajčanih blizanaca", pričala je glumica.

Brat se zamonašio

Ona ima i brata, koji se zamonašio pre nekoliko godina, ali o toj temi nerado govori.

- Tu odluku takođe maksimalno poštujem, ako je doneta u miru. Ne ulazim u to kako ljudi žive. Niko nas nije učio da budemo srećni, ne znam zašto. To vas retko ko pita. A svako je srećan na svoj način. To je vrlo individualno, a to je najvažnije. Mogu reći da sam srećna, naravno uz sve probleme koje, kao i drugi, prevazilazim. Sreća se postiže trudom, na njoj se mora raditi i nema podrazumevanja - izjavila je ona.

