Sve što je bilo potrebno jeste par tekstova u ozbiljnim svetskim medijima o tome da, navodno na inicijativu francuskog predsednika Emanuela Makrona, (neke) evropske države razmatraju kontroverzni plan o slanju i do sto hiljada svojih vojnika u Ukrajinu nakon potpisivanja mogućeg mirovnog sporazuma ili barem dogovora o prekidu vatre, i samo dve ubojite rečenice hrvatskog predsednika Zorana Milanovića.

Foto: Profimedia

- Govorio sam i upozoravao. Ali, hrvatski ljudi ne moraju da se brinu, dok sam ja predsednik, hrvatski vojnik neće voditi tuđe ratove! - poručio je Milanović preko Fejsbuka, komentarišući prve vesti o ideji slanja evropskih vojnika na teritoriju Ukrajine.

Milanović: Dok sam predsednik, hrvatski vojnik neće voditi tuđe ratove

Milanović već mesecima upozorava na mogućnost da u Ukrajini završe (i) hrvatski vojnici, dok ga premijer Andrej Plenković uporno demantuje. Očekivano, na Milanovićevo sinoćnje naslađivanje danas je iz Brisela reagovao šef Vlade i HDŽ-a.

Kritikovao je Milanovića zato što, kako kaže, u svojoj izbornoj kampanji politizuje pitanje (mogućeg) slanja mirovnih snaga u Ukrajinu.

Foto: Profimedia

- To je njemu tema kampanje jer hrvatski vojnici ne treba da idu u Ukrajinu niti kroz EUMAM (Misija EU za osposobljavanje ukrajinskih vojnika), niti kroz NSATU (aktivnost NATO-a za podršku Ukrajini, misija za koju je Milanović uskratio saglasnost, prim. aut.). To je teška politizacija, on i njegovi adlatusi umesto da govore da je Ukrajina žrtva, a Rusija agresor, oni govore o zaraćenim stranama. Sasvim je jasno da je njegov narativ isključivo proruski, vuče Hrvatsku pod ruske skute, smanjuje nam kredibilitet kao saveznika u NATO-u i reputacijski u EU - rekao je Plenković danas pre početka samita EU u Briselu.

Dodao je da je Hrvatska zemlja koja je na svojoj teritoriji imala vojnike UN-a i da danas pruža bezbednost drugde u svetu.

Prepucavanje Milanovića i Plenkovića preko Brisela

Plenkovićevu briselsku poruku predsednik Milanović jedva je dočekao kako bi se svom snagom obrušio na politički establišment Evopske unije ("Generacija koja vodi evropsku politiku sastavljena je od ljudi niskog kalibra, to je najblaže što mogu reći"), i na hrvatskog premijera za kojeg je rekao da je - niko i ništa. Foto: Profimedia/Ilustracija

- Plenković ide tamo u Brisel i sleže ušima, nikad mu ništa ne smeta, sve je OK što se od tamo donese. Nikad nismo videli neki nesporazum između njega i njegovih, ne znam šta su mu, jer gospodari ne bi trebalo da budu... Hrvatski vojnici čekaju da idu u Litvaniju, a mi slušamo o sto hiljada evropskih vojnika u Ukrajini. To se neće dogoditi nikad, Hrvatska vojska tamo neće ići ... U odluci Sabora stoji da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu, ali neko hoće jer je to misija namenjena vođenju rata. Prijatelju što slažeš ušima, samo ti hodaj okolo i daj obećanja ... Kako sadiš, tako ćeš i brati. Hrvatska vojska će biti ovde da brani Hrvatsku ako to zatreba. HV ima svog vrhovnog komandanta, to sam ja - poručio je Milanović.

A potom je rekao kako je Plenkovićeva namera da kroz pokušaj okupljanja dvotrećinske većine u Saboru, potrebne za "rušenje" predsedničkog veta na hrvatsko učestvovanje u misiji NSATU, lečenje njegovih "briselskih frustracija". Foto: Profimedia

- Ja sam bio premijer pre njega, nisam ulazio u konflikte u Briselu, nisam glup. Ali postoji nacionalni interes, postoji nešto što nećemo. Ako me tri puta nešto pitaš, ulaziš mi u intimni prostor. Ostajemo ovde, bićemo od pomoći članicama NATO-a, Ukrajina to nije ... On ne daje ništa u Sabor dok ne korumpira neku dvotrećinsku saborsku većinu, što je nemoguće. Protiv toga je 70 posto hrvatskih ljudi, 67 odsto ljudi smatra da treba dati ostavku zbog slučaja Beroš. I takav tip će, lečeći svoje briselske frustracije, obećavati neke aranžmane - zaključio je Milanović.

(Jutarnji list)

