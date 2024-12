Zvezda serije "Mućke" Nikolas Sajmon Lindherst rođen je u Hemfširu, njegova majka zatrudnelaje sa oženjenim muškarcem, a glumac je kasnije rekao da se stideo kako se otac ophodio prema njegovoj majci, ali da je to prevazišao u braku sa suprugom, bivšom balerinom Lusi Smit, kojoj se zahvalio na podršci jer da "nije bilo nje, ni on se ne bi bavio glumom".

Venčali su se 1999. a naredne godine dobili sin Arčera, koji se bavio glumom, iako njegov otac to nije želeo. Rodnijev sin igrao je u britanskim serijama i pozajmljivao glas junacima u video - igrama.

Povukao se iz glume nakon smrti sina

Pravi šok se desio 2020. kada je objavljeno da mu je sin preminuo. Arči je pronađen mrtav u svojoj kući u Fulhamu. Ustanovljeno je da je umro u snu, doživeo je intracerebralno krvarenje uzrokovano akutnom limfocitnom leukemijom. NJegova majka Lusi izjavila je da su ona i njen suprug saznali potresne detalje pre Božića, posle druge obdukcije.

- Ovo nije leukemija kakvu poznajemo. Svet je jako drugačije mesto bez njega - rekla je Lusi i dodala da su je lekari uveravali da ništa nije moglo da se uradi jer Arči nije ispoljavao simptome bolesti. Rodni se nakon smrti povukao iz glume, a onda se prošle godine vratio tom pozivu. Britanski Lindherst se pridružio ekipi humorističke serije "Frejzer" u kojoj glumi univerzitetskog profesora Alana Kornvola, školskog prijatelja glavnog lika. On je sjajan čovek i glumac. Drago mi je da je deo ovog projekta. Upoznali smo se dok smo radili "Čoveka iz ka Manče" i veoma smo se zbližili- rekao je Kelzi Gramer o Lindharstu.

Rodni u Crnoj Gori

Čuveni glumac je 2013. posetio Crnu Goru što je bilo veoma ispraćeno, najpre je te godine boravio u Cetinju gde je govorio na skupu u okviru kampanje „Svako dete treba porodicu“ a potom je otišao i u Podgoricu.

- Proveo sam veći deo vremena u kolima i učionici, dakle nisam video mnogo, ali ono čega sam se nagledaojesu ljudi, stanovnici Crne Gore i oni su me najviše i impresionirali. NJihova toplina i duh su nešto što me je zaista ganulo.

- Bio sam iznenađen. Zapravo nisam znao da su "Mućke"’ toliko popularne na Balkanu. Kada sam prvi put došao i kada sam izašao iz auta, da se prvi put sastanem sa ministrom, svi ljudi na ulici su počeli da tapšu. Okrenuo sam se oko sebe da vidim kome to tapšu. LJudi iza mene su mi takođe tapšali, tada sam stvarno shvatio koliko smo popularni ovde. Cela ulica je aplaudirala, to laska, ali je veoma neobično. Osećao sam se kao kraljica. Tek tada sam shvatio koliko je Rodni popularan", izjavio i naglasio: „Svako dete treba porodicu, to nije teško shvatiti. Deca treba da rastu uz osećaj radosti i pripadnosti, to je neophodno za njihov razvoj. Imao sam tu sreću da postanem roditelj 2000. i mogu da kažem da je to zadatak koji me najviše ispunio u životu.

