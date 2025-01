Branko Đalamić iz Bogatića, koji je sa Sinišom sedeo u školskoj klupi kaže da kada je čuo da je Siniši odstranjen jedan bubreg, a drugi prestaje da radi, ni trenutka nije razmišljao da li da mu pokloni svoj.

- Samo sam se molio da što pre prođem analize i testove, i da to mogu. Prvo što mi je palo na pamet, kada su doktori došli kod mene, bilo je kako je on. To je bilo moje prvo pitanje posle buđenja. I oni su rekli da je u redu, da u šok sobi mora da provede 24 sata, i da ćemo se sutradan videti. I onda sam bio najsrećniji, jer bubreg je počeo da radi bukvalno na stolu. Čim su mu presadili bubreg, njegov organizam ga je odmah prihvatio i počeo je da radi istog momenta - priča Branko.

Za tim lekara, prevodioce i zaposlene u Turskoj klinici, susret dva druga posle transplantacije bio je posebno dirljiv.

- Ja sam ostao u čudu, nisam mogao da poverujem. Ni preči mi nisu izašli u susret da mi ponude to što mi je on ponudio. Tako smo bili kod njega kući, išli na preglede, došli ovamo i sve u svemu, za sedam dana smo rešili da dođemo u Tursku - kaže Siniša Novaković.

Prijatelji su u Istanbulu sa suprugama. Sve ovo što se desilo, dodatno je ojačalo njihov odnos.

To opisuju rečima: "Mi nismo više drugovi, mi smo sad braća.

Slavica Novaković, Sinišina supruga, kaže da su pre transplantacije više bili u bolnici nego kod kuće.

- Ovo je sada nešto novo za nas. Treba da se priviknemo na sve i da se vratimo novom životu. Mi se znamo godinama, a ovde smo poslednjih mesec dana svakodnevno, kao jedna porodica - ističe Slavica.

Sonja Đalamić, Brankova supruga objašnjava da je prvo, brinući za Branka, bila u šoku kada joj je suprug rekao da želi da da svom drugu novi život.

- Ali kada smo sagledali situaciju postali smo svesni da on više neće imati te zdravstvene probleme. Deca i ja smo ga podržali. Najbitnije je da su njih dvojica srećni i nasmejani. Kao ponosna supruga bih poželela svima da budu zadovoljni i srećni u svom životu. Zdravlje je najbitnije i nosim se tom činjenicom, čini dobro i dobru se nadaj - ističe Sonja.

Slavica Novaković, Sinišina supruga dodaje da su otkrili da imaju veliki krug prijatelja i da su ljudi koji su bili uz njih im pomogli na tom trnovitom putu.

RTS/Gordana Manjenčić