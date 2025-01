Najgledaniji film u 2024. godini u srpskim bioskopima bio je "Nedelja" koji je posvećen životu pokojnog pevača DŽeja Ramadanovskog, a u njemu se pojavljuje lik Isa Lera DŽambe koji je DŽejev brat od tetke.

Nestao je pod misterioznim okolnostima 23. decembra 1992. godine, a ni dan danas nema zvaničnih informacija o njegovoj sudbini. Kako su se širile glasine, Iso Lero je zazidan u temelje neke zgrade, dok drugi pričaju da je bačen u reku. Međutim, i u filmu "Nedelja" je ipak prva priča - da je uzidan mrtav u beton.

Od rane mladosti se bavio džeparenjem i šibicarenjem. Obreo se 1976. godine u Centralnom zatvoru u Beogradu, jer je otimao tašne i tukao se na Beogradskoj autobuskoj stanici. Foto: Reprint Večernje Novosti

U zatvoru, budući da je naučio Krivični zakonik, davao je pravne savete drugim zatvorenicima. Ima onih koji i danas tvrde da nijedna žalba koju je on napisao nije skroz osporena i da je makar delimično usvojena. Oni koji su ga poznavali tvrde da se nikog nije plašio.

DŽamba je bratu DŽeju je napisao čak pet velikih hitova. Ovu informaciju, kao i mnoge detalje iz života kralja Dorćola u svojoj prvoj ispovesti nedavno je otkrila njegova ćerka Isabela Lero.

- Ne znam za druge pevače, ali znam da je stricu DŽeju napisao pet pesama i da su neke od njih veliki hitovi. Jeste, bio je boem, voleo je da piše poeziju, imao je smisla za to. Znao je i sam da peva, bio je emotivna duša, dečak iz doma. Nije davao na sebe. Mogu da kažem da sam ponosna što sam njegovo dete i da ne bih volela da je drugačije i dok sam živa uvek ću pričati o njemu i neću dozvoliti da bude zaboravljen - kazala je u velikoj ispovesti DŽambina ćerka.

Inače, Isabela spletom životnih okolnosti nikada nije upoznala svog oca. Iso Lero nestao je 23. septembra 1992. godine, a dva i po meseca kasnije rodila se Isabela. Lero je ćerku dobio sa svojom velikom ljubavi Snežanom Lero koja je u gradu bila poznatija pod nadimkom Nena.

Kako kaže Isabela, odrastanje i život bez oca joj je teško pao, a od majke je saznala koliko je DŽamba željno iščekivao da postane roditelj. Nažalost, to nije dočekao.

- Uvek je postojala neka praznina kad je moj otac u pitanju. Šta bi bilo kad bi bilo... Nepravda, bes, praznina... Osećaj da vam je nešto oduzeto. Ali odrasla sam uz očuha koji je pazio da mi ništa ne fali i odgajio me je s puno ljubavi. Ne mogu da kažem da nisam osetila očinsku ljubav. Što se tiče mog oca, znam iz priče da je jako želeo ćerku i da je bio presrećan što će postati tata. Uvek su mi teško padale priče o njemu, ali sam isto tako volela da ih slušam jer sam imala osećaj da se tako povezujem s njim i da ga poznajem - ispričala je Isabela. Foto: Arhiv Borbe

Ime je dobila po ocu, a čak nosi i njegov nadimak - DŽambolina.

- Za ime su se svi najbliži složili uglas i pre maminog porođaja. Nadimak je došao kad sam se rodila, jer kako kažu, ista sam otac - kazala je ona.

Isabela je pogledala film "Nedelja", a evo šta kaže o ulozi njenog oca koju je tumačio naš poznati glumac Marko Janketić.

- Marko Janketić je odličan glumac, meni jedan od omiljenih i svidelo mi se kako je on to izneo, za njega sve pohvale. Što se tiče filma, kraj mi je jako teško pao, jer nisam bila upućena totalno u scenario, znala sam otprilike kako će se priča odvijati, ali ne i sam kraj. Sve je to jako teška tema - kazala je sagovornica.

Po izlasku filma u medijima su se pojavljivali DŽambini prijatelji koji su u javnost izneli neke nepoznate detalje o njegovom životu, a Isabela je posebno istakla da čuveni kralj Doćola nikako nije voleo nepravdu.

- S jedne strane su ljudi koji o njemu pričaju s puno strahopoštovanja i da je bio ludo hrabar, kratkog fitilja, da je bio poštovan, cenjen. Voleo je porodicu, familiju. Voleli su ga ljudi, nikad nikome ništa nije falilo pored njega. Imao je par ljudi koje je cenio i drzao pored sebe. Nije voleo nepravdu, nije voleo kad neko dira slabije, to mu je posebno išlo na živce. Uvek dobijam komentare da trebam da budem ponosna na njega i da jako ličim na njega. S druge strane je moja majka čija je priča mnogo osetljivija i dublja i koja kaže da sam povukla kratak fitilj na njega - ispričala je Isabela za Espreso.

Ušao u legendu i po mnogim ranjavanjima i ožiljcima, bio jako hrabar

Pričalo se da je Lero išao golim rukama na noževe i pištolje i fizički mnogo jače protivnike. Bio je visok 170 cm, težak oko 70 kg, ali je pesnicom udarao kao čekićem i bio je brz kao mamba. Udarcem je "izuvao je iz cipela". DŽamba je umeo da napravi pare i držao je lokale po Dorćolu. Svojevremeno Lero je držao detektivsku agenciju "Karmen", a bio je angažovan i za razbijanje štrajkova u nekoliko beogradskih firmi.

Svojevremeno se u medijima moglo pročitati o ljubavi Snežane i Isa, a njihova ćerka otkrila je da su po sazanju o trudnoći planirali svadbu na koju bi pozvali ceo Dorćol, ipak je sudbina htela da to ispadne drugačije.

- Majka mi je uvek govorila sve samo najlepše o njihovoj ljubavi, da je bila zaštićena maksimalno, da je imala podršku u svemu, da nije smelo nikad ništa da joj fali. Bio je uvek pažljiv, malo i posesivan, jer majka mi je oduvek bila lepa žena i dan danas je. Voleo je puno, to priča i ona i bliski ljudi. Kad je ostala trudna, trebali su da naprave svadbu na 25. maju i da dođe ceo Dorćol na slavlje, ali je nažalost sudbina odradila drugačije i samo moja mama zna kako je preživela sve posle toga - kazala je DŽambina ćerka.

Samo imam želju da imam gde da mu zapalim sveću

O DŽambinom nestanku i ubistvu Isabela ne govori rado, kako kaže, svi znaju sve, ali ništa zvanično nije ustanovljeno. Porodica se godinama borila da se slučaj reši, da se pronađe telo, ali 32 godine kasnije sve je ostalo nepromenjeno. Isabela je kazala da samo želi da sahrani svog oca i da može da ode da mu zapali sveću.

- Nisam nikad javno komentarisala na tu temu. Prvo me je mama štitila od toga, a posle je meni samoj postalo naporno. Taj čuveni 23. septembar, nikad rešen slučaj koji i dan-danas skuplja prašinu u fioci. Nikad pronađeno telo i oduzeta šansa da ima svoje mesto gde mu mogu zapaliti sveću i pomoliti se. Mislim da to nijedna duša na ovoj planeti ne zaslužuje. Elem, što se tiče same priče, svi znamo šta se desilo i kako. Ne bih se tu ponavljala. LJudi koji su bili odgovorni za to nisu živi, tako da je i njih stigla ista sudbina. Probala sam privatno da saznam detalje, ali narod se plaši da priča, a država navodno ne može da pomogne jer nema dokaza. Sve se zna, ali se ništa ne zna. Besna sam što slušam godinama iste priče, a kad pokušam da saznam nešto više, informacije se gase i ljudi se povlače. Sve ide u krug. Mogu samo da se nadam da će jednog dana istina izaći na videlo. Samo imam želju da imam gde da odem da zapalim sveću i da znam gde mu je mesto. Ako ikad iko bude spreman da pomogne da se to sve reši, rado ću pričati o tome više - završila je svoju ispovest na ovu bolnu temu DŽambina ćerka Isabela. Foto: Arhiv Borbe

Iso je poslednji put živ viđen kada je ušao u kockarnicu na šestom spratu Beograđanke koju je tada obezbeđivala agencija "Delije", a čiji je vlasnik bio Željko Ražnatović Arkan. Navodno, na ulazu se DŽamba sukobio sa momcima iz obezbeđenja čiji šef je bio Vukašin Vule Gojak.

Snežana Lero, Isina supruga, tužila je kasnije sudu četvoricu Arkanovih ljudi koji su, kako je tvrdila, pretukli i u nepoznatom odvezli njenog DŽambu. Još se prepričava da je gomila Arkanovih ljudi, među kojima su bili Vukšan, Šuca i Gojak, pretukla nasmrt DŽambu rukama, nogama i kundacima pušaka, strpali ga u gepek i odvezli u Erdut, gde su ga uzidali u temelj benzinske pumpe.

(Espreso)

