Ona je sada u skladnoj vezi sa Draganom Stankovićem, dok je pre njega bila u braku sa političarem Vojislavom Miloševićem sa kojim je dobila ćerku Leu. Jovana se sada dotakla bivšeg supruga i istakla da bi se ponovo udala za njega.

- Ja sam želela da se razvedem, to je bila moja odluka. Moj prvi suprug je moj prijatelj i opet da mogu da biram udala bih se za njega prvi put i rodila bih mu dete. On je intelektualac. Već dugo sam znala da će se razvod dogoditi. Nemamo svi istu sudbinu, i nismo svi isti i ne treba. Svi su zamenljivi. Svako ima rok trajanja. Ja nisam žena koja se udomi. Ja imam svoje pare, svoje bogatstvo, bogati muškarac mi je samo bonus. Planiram drugi brak i bar još jedno dete. Želela bih svadbu po merilima i da se udam u crkvi, jer je nisam bila udata u crkvi - počela je Jovana u razgovoru za "Face HD TV". Foto: ATA images/Zorana Mandić

Kada je već kod razvoda, Jovana se dotakla i Čede Jovanovića, koji je stavio tačku na brak sa suprugom Jelenom. Ona je otkrila da je bivpa supruga političara spominje, ali da ona tome ne zna razlog.

- Mene je Čedina žena nešto napala, ne znam zbog čega. Nikada nisam njenog muža videla u nekom drugom kontekstu, osim kao gosta u svojoj emisiji. Sa Čedom imam neraščišćene račune, pošto me on napada u nekim emisijama gde ne mogu da mu odgovorim, pa je valjda ona bila ljubomorna što on mene verovatno stalno spominje kod kuće, otkud znam šta oni pričaju. Ona je opsednuta sa mnom, a ja ženu ne poznajem. Želim joj sve najbolje u životu. Nisam ja kriva što sam ja sve ono što bi ona želela da bude - poručuje voditeljka i dodaje:

- Čeda i ja ne pričamo, mi smo u svađi. On je mene napadao, ali ja ne znam što, on je meni čak jako simpatičan ovako. Volim inteligentne muškarce, da se sa njima svađam, to me radi.

