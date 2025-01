- Nismo imalo krizu, na način da smo pomišljali da ćemo se razdvojiti i da treba da se razdvojimo. Ali bilo je nategnuto, to su prelazni periodu u životu kada prelaziš bitne životne faze i tu dolazi na test brak, da l' smo dovoljno iskreni.

- Najčešći problem je nesigurnost u sebe, nesugurnost da radiš pravu stvar, nesigurnost u to da će onaj preko puta tebe da ostane pored tebe, čak i ako nešto pogrešiš. Nikada se nisam bojala da će me Raša ostaviti. Kada bi mi Raša rekao da je otišao poželela bih mu sve najbolje, jer je on to zaslužio. Ali se nadam da neće jer mi je sa njim baš dobro - rekla je za Goca za Full Screen Media i priznala da su joj muškarci bili neverni.

- Nikada nisam sumnjala u njegovu vernost, niti bilo čiju, iako sam saznavala da su mi bili neverni. Dok to traje ne zanima me, a posle kad prođe nije ni važno.

- Nikada nisam proveravala mušarce nisam sklona toj vrsti nesigurnosti, ta vrsta nesigurnosti u sebe ume da bude vrlo odbojna. Ja nisam bila nesigurna u sebe - rekla je Goca koja je priznala da je i sama bila neverna, ali ne tokom braka, već ranije u mladosti.

BONUS VIDEO: