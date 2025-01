Mario je, navodno, potpuno "odlepio" za Milicom, a ni ona nije ostala ravnodušna, što su i njeni prijatelji primetili jer kažu da pevačica jednostavno blista.

Inače, Milica je ranije bila u vezi s glumcem Petrom Strugarom. Tokom jednog gostovanja u emisiji "Amidži Šou" otkrila je zanimljiv detalj iz njihove veze.

Na pitanje koliko je puta najviše vodila ljubav u jednom danu, Milica je iskreno odgovorila. Foto: ATA images/A. Ahel

- Koliko puta sam najviše vodila ljubav u roku od 24 sata? Možda pet-šest puta, tako nekako - istakla je, da bi potom otkrila da se to dogodilo baš sa Petrom.

Milica i Petar okončali su svoju vezu posle pet meseci zabavljanja, kako su tada pisali domaći mediji. NJihova romansa započela je tokom snimanja spota za Miličinu pesmu "LJubav manje", gde su se prvi put upoznali.

Foto: ATA images

Pevačica je kasnije otkrila da je upravo ona prva napravila korak, šaljući Petru poruku na Instagramu nakon snimanja.

- U vezi smo tri meseca, prvo smo se upoznali jer sam pozajmila njegovog konja za spot, nakon toga sam mu poslala poruku na Instagramu: "E, lep ti konj", pa je bilo doskočica raznih. Jako je duhovit i time me je osvojio, definitivno su nam se šifre poklopile. Nije bilo zavlačenja, kod mene je to uvek sve korektno, ali on je mene muvao prvi - ispričala je Milica tada u emisiji "Amidži šou".

