Iako retko govorio o porodici, Zdravko Čolić je jednom prilikom govorio o starijoj ćerki Uni koja je veoma popularna na mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike.

Deci je, kaže Čolić, više posvećena supruga, a on je popustljiv.

- Supruga Aleksandra je ta koja je više posvećena vaspitanju naše dece, ja sam mnogo popustljiviji. Ali, bez obzira na tu činjenicu, trudim se da vaspitanje ne trpi, kao ni tradicionalne vrednosti na kojima počiva moja porodica. Porodica je osnovna ćelija društva, zato je moramo negovati. Iako živimo u trubulentnom i brzom vremenu, deci je potrebna pažnja da izrastu u dobre i kvalitetne ljude, rekao je on.

Karijeru je, objašnjava, gradio bez skandala, polako i sigurno.

- Vaspitanje koje nosim iz kuće me je oblikovalo, nisam pravio skandale, polako i sigurno sam gradio karijeru. A verujem da je glavno moje oružje pozitivna energija koju pokušavam da prenesem glasom i svojim izrazom. Svakako da bez rada i posvećenosti nema ni uspeha, a publika to vrlo dobro zna da proceni i oseti, pa i nagradi, rekao je Čolić za Avaz.

