Voditelj Goran Čomor ispričao je zašto je izbacivao pevače iz studija, kako je došao u sukob sa Sašom Popovićem, ali i kako je došlo do svađe s Jadrankom Barjaktarović.

Voditelj koji je dao otkaz na "Grandu", pa raspalio po rukovodstvu, često se oglasi na Instagramu i jasno stavi do znanja kakvog je stava. A jednom prilikom je javno otkrio sa kakvim se sve problemima u karijeri suočio zbog pevača.

- Kod mene se uvek čekalo na intervju. Kod mene ako zakasniš, ja ga izbacim iz studija, ako ne dođe, a potvrdio je dolazak ja to kažem u ekran. Bilo je mnogo primera, mene su u garaži čekali batinaši zbog pevača kao mladog novinara, ali ne može baš svako da te izudara. Nismo ni mi tikva bez korena. Tako je onda to krenulo, ali sam se izborio za to. Onda su svi govorili 'jao, pusti onu budalu', pričao je Čomor.

On je potom otkrio da li ga je takav način rada koštao u karijeri:

- U Grandu se dešvalo da zakasni Rada Manojlović i ja je vratim iz garderobe i kažem joj da ode kući. Ona se rasplakala i malo kasnije zove me Saša Popović i kaže mi: 'Šta ti glumiš ludilo?', a ja mu kažem: 'Izvini, molim te dok sam ja urednik, poštovaće se ovde svaki novinar, ako zvezda nije mogla da dođe, neka kasni kod tebe. Ako ti ja ne odgovaram kao uredniik, onda me smeni'. A on mi kaže: 'Hajde, bre beži i spusti slušalicu'. Stariji pevači su ozbiljni profesionalci i znaju šta televizija donosi. Mladi pevači misle da su Bogom dani i to će sve doći na naplatu, rekao je voditelj, a potom progovorio o svađi sa Jadrankom Barjaktarević:

- Ja Jadranku nisam izvređao uopšte. Ona je neko koja je kao 'Zvezda Granda', imala prostor uvek kod mene. Prvo, ja volim talentovane mlade ljude. Ona je prošla, ne znam koja je bila u tom takmičenju, što meni nije ni bitno, ni važno. E, ona je sad tu nešto kao prozvala mene, da sam ja dao izjavu da je njoj zabranjeno gostovanje u Grandu. I pritom prvo, sve i da je bila zabranjena, niko nije bio zabranjen u to vreme dok sam ja radio. Ja sam iskomentarisao u tom smislu da sam ja mogao da te zabranim, ti nikada ne bi ni došla u Grandu, rekao je u emisiji kod voditeljke Sanje Ćulibrk i dodao:

- Ne bi ni pevala, nego sam prosto ispoštovo kuću za koju radim. Eto, to je bio moj komentar. Mislim da je istrčala... Mladost, ludost. To je ono što govorim da ovi mladi trče ispred rude. Ona se vrlo pokajala za to. Ona je napravila ovde posao, imala je stan koji je iznemljivala ovde, živela. E, sad samo peva u krugu Crne Gore i nije to više tako... Ono što je bilo... Samo je sebe udarila u glavu, što kaže se kaže, poručio je tada Goran Čomor.

(Mondo)

BONUS VIDEO: