Lepa se može pohvaliti dugogodišnjom uspešnom karijerom, a kako je istakla jedina neostvarena želja joj je ta što se nije ostvarila u ulozi majke.

Foto: ATA images/M. P.

- Ne krijemo moje godine, šta da ih krijemo. Ja ne osećam moje godine dok i dalje pevam, neko ko ima ove godine sedi u četiri zidam ja to nisam. Teško mi pada kad pomislim da ću da sedim u četiri zida. U ovom duhu me održava genetika i to što sam uspela u karijeri i što me i dalje svi zovu i traže - rekla je Lepa za "Blic".

- Vrapci znaju koja je moja neostvarena želja, majčinstvo ne želim da spominje. Bog me je spasio, ko zna kakvog bih giliptera rodila. Sve sam ostalo ostvarila, čak sam i zlatni mikrofon 5. puta dobila. Dobila sam i povelju Ministarstva kulture, nema nagrade koju nisam dobil - rekla je Lepa, pa je spomenula udvarače.

- Udvarači su sada u mirovanju, ja volim da pozdravim ljude, ja ne znam da li se neko zaljubio u mene u ovim godinama. Šta će meni mlađi, sad mora samo neki stariji - kazala je ona.

Espreso