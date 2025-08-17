Како сам каже, његов живот био је пун успона и падова, али најтежа година за њега била је она када је брак са супругом Драганом био на климавим ногама. Тај период донео му је многе сумње и изазове, али и прилику да изнова открије снагу у себи и важност љубави и подршке.
- Најболнија за мене је била та 2003. година, ту је било баш великих трзавица. Било је питање како ће се и мој брак наставити, није било проневера ни са моје ни са њене стране, него тежак период у нашим животима, тада сам живео на релацији Копенхаген - Београд, много се летело, јако тешко живело, што се тиче финансијских средстава. Десило се да сам једног дана у Копенхагену отишао по ћерке у забавиште, приметио сам да код моје Анђеле нешто није у реду, тада сам психички пао, није ме срамота да се дотакнем те теме. Пукао сам скроз психички, али Богу хвала успео сам да се издигнем. После 25 година ево овде седим, 33 године брака, деца велика, много хитова, успешних концерата, и још много тога планирам.
Бобан је неко ко је рођен у Данској, потиче из једне радне породице, отац и мајка били физикалци, живели у другој култури. Имао је проблема са законом пре много година, а своју казну платио је затвором.
- Што се мене тиче, први пут сам у затвору био због утаје пореза, а други пут због покушаја убиства - запрепастио је Бобан Рајовић када је у једној емисији уживо открио до тада непознате детаље из његовог живота.
- Када сам се вратио из Данске у тадашњу Југославију, нисам ни знао да причам како треба, не знаш систем, људе. Осамосталио сам се са 16 година, тада сам зарађивао своје прве паре. Наравно да им није било драго када сам завршио у затвору, то је била борба за живот. Како сам старији и зрелији, све мање волим да причам о томе, и то је за човека. Није једној мајци драго да јој дете добије јединицу у школи, а камоли да заврши са друге стране решетака. Било па прошло, извукао сам поуке. Негде себи кажем да то нисам проживео, ко зна шта би било - рекао је Бобан Рајовић.
Песма “Пироман” га је винула у звезде, а поменути надимак је како каже, део његовог живота.
- Ја се и данас некад нашалим кад уђем у неку просторију и кажем: 'Добар дан, ја сам Бобан Пироман'. Мени је драго да та песма живи, то је заиста хит. Нема ништа погрдно у тој песми. Кад ме неко назове “Пироман”, мени то не смета, симпатично ми је, познат сам по томе да “палим по клубовима, правим добру атмосферу”, иде то некако уз мој сензибилитет - прича он за медије.
