Јавне личности често улажу новац у куповину кућа и станова, а у томе дефинитивно предњачи Горан Бреговић, који је донедавно имао 32 некретнине, а сада једну мање.
Наиме, музичар је недавно продао вилу у Истанбулу коју је 2014. године купио, и тада за њу дао 2.000.000 евра.
Куће на Сењаку
На Сењаку, једном од најелитнијих београдских насеља, Брега поседује кућу коју је пазарио 2018. године, а када ју је комплетно средио, користи је за изнајмљивање. Познато је да Горан поседује две виле у овом делу града. Његове комшије су откриле да у једној од њих живи када је у Београду, али и да је у претходних годину дана музичар пазарио још две некретнине које су тренутно у фази сређивања.
- Кућу, за коју ме питате, он издаје, не живи у њој, али је недавно купио још две виле у близини, обе су на Сењаку. Не знам тачно где се налазе, али се прича да је већ кренуо с радовима и да једну од њих увелико реновира. Колико сам ја чула, правиће огроман базен на крову, али детаље заиста не знам - испричала нам је једном приликом саговорница.
Високе зидине и бела камена ограда красе једну од Бреговићевих вили на Сењаку, која је цела обезбеђена оградом и видео-надзором. Писало се да је планирао да направи музички студио у овом објекту.
Први комшија прослављеног шефа "Бијелог дугмета" открио је за Курир да га је за четири године видео само једном, али да је његова вила стално пуна. Он је испричао да Горан ту некретнину користи за издавање и да се унутра снимају многи филмови, серије, спотови, рекламне кампање. Наводно, према речима једне пролазнице, по насељу се прича да цена једног снимајућег дана у његовој кући кошта 5.000 евра.
У другој некретнини на Сењаку Горан борави када се налази у Србији. На огромном имању налази се велелепна кућа у цигли, с великим прозорима. Из дворишта види се велики дечји кош.
Горанови суседи су једном испричали да га повремено виђају и да се понаша "као сав нормалан свет".
- Виђамо га често с обзиром на то колико он борави овде. Углавном је на мотору када год је суво време. Он је један нормалан човек који иде у продавницу исто као и сви други, али дефинитивно је атракција где год се појави - испричала је једна млађа госпођа, а радница оближње пиљаре потврдила је њене речи.
- Дође Брега код нас када је у Београду. Купује основне животне намирнице, па свима нам треба хлеб. Воле људи када га виде овде, увек имају неко питање, добаце понешто, али он нема проблем с тим. Свакоме се јави, насмеје, одговори - рекле су комшије.
Вила на Јахорини
Вила на Јахорини је величине 450 квадрата и њена цена је на тржишту била око пола милиона евра.
Популарни Брега поседује виле, станове и гарсоњере и у Загребу и Паризу, на Црногорском приморју, Јахорини, а процењује се да је за њих дао 35 милиона евра!
Црна Гора
Музичар је пре више од десет година купио луксузну вилу на Перасту, како би супрузи и ћеркама обезбедио идеално место за летовање. Ово здање се уклапа у архитектуру прелепог црногорског градића, па је велелепна вила изграђена у белом камену, окружена двориштем и ограђена зидинама, али и медитеранском вегетацијом, како би породица имала интиму током боравка. Вила је 2015. године реновирана, а Брега је у обнову куће на Јадрану уложио 20.000 евра.
Стан у Паризу
Брега у Паризу већ деценијама има стан у једном од најскупљих и најлуксузнијих локација у граду. Цене станова су разнолике, од "скромнијих" милион, па до чак четири-пет милиона евра, у зависности од квадратуре.
Некретнине куповао јер се боји сиромаштва
Брега је једном приликом изјавио да је покуповао силне некретнине из страха од сиромаштва.
- Цео живот имам страх од сиромаштва. У иностранству није као код нас, кад си на улици, немаш тетку да одеш на ручак, немаш ујака да посудиш новац. У рату сте у једном дану изгубили све што сте имали. Због тог сам страха куповао превише ствари. Пре рата имао сам куће, станове, бродове, аутомобиле... Сад више не бринем о себи, имам децу, па исти тај страх имам и за њих - испричао је једном Бреговић.
(Мондо)