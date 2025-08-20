Zanimljivosti Crkva i njeni vernici danas obeležavaju PREPODOBNOG MUČENIKA DOMETIJA: Ove reči izgovorite svecu za koga se veruje da je isceljivao bolesne

Ljubav i seks JEDINO OVAKO ĆETE BITI BR.1: Muškarcu ne treba žena bez koje on ne može da živi. Nego ona bez koje ne želi da živi!