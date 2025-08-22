Вест су у четвртак, 21. августа, потврдили бројни портали специјализовани за такмичења лепоте.

Рођена у Венадо Туерту, ирског и италијанског порекла, Норма Нолан је крунисана за Мис Универзума 14. јула 1962. године, у "Miami Beach Auditoriumu" пред 7.000 људи. Тада је имала 24 године.

Након овог достигнућа, кренула је на националну турнеју по својој родној земљи и радила на бројним рекламним кампањама.

Као део награде, добила је 15.000 долара и разне стипендије. Касније се вратила у Буенос Ајрес, где је наставила каријеру као модел.

Године 1966. ступила је у брак и убрзо постала мајка ћерке. Три године касније, 1969, нашла се у улози чланице жирија на такмичењу за Мис Универзума, након чега се повукла из јавног живота и напустила сцену моде и забаве.

Фото: Википедија/Јавно власништво

 

Дуги низ година живела је у Мајамију, водећи миран и повучен живот, без честих јавних наступа или давања интервјуа.

На званичном Инстаграм профилу организације Мис Универзума објављено је саопштење у којем су породици, пријатељима и свима који су је познавали упутили изразе дубоког саучешћа, подсећајући на њен значај као Мис Универзума 1962. године.

 - Као прва жена из Аргентине која је носила круну Мис Универзума, њена елеганција, лепота и пионирски дух оставили су неизбрисив траг у нашој историји и инспирисали наредне генерације. Нека њено сећање и даље сија као симбол грациозности, снаге и наслеђа -  наводи се у објави.

 

 

