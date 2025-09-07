Прослављени глумац Александар Берчек, који је рођен 4. септембра 1950. године, један је од најбољих глумаца са домаће сцене.

Берчек иза себе има два брака и четворо деце - из првог брака има сина Николу и ћерку Милицу, а из другог Ану и Милоша.

Мада је познат као неко ко ретко јавно иступа, јендом приликом је говорио и о својим наследницима.

Фото: В. Даиилов

 

 

- Од четворо моје деце двоје је хтело да упише глуму. Ја то нисам дозволио.Да сам видео да су талентовани, не бих се мешао. Да су они то стварно хтели, успели би и без мене. Могу дрво да научим да положи пријемни на ФДУ, али себи сам одавно дао реч да никоме нећу помоћи. Ко вреди, може да успе и без моје помоћи - искрен је био Берчек, па се присетио свог тешког одрастања у сиромаштву:

- Пошто смо били тешка сиротиња, покушао сам да се упишем у војну школу. Два пута сам се пријављивао и два пута су ме одбили због неухрањености - рекао је једном приликом глумац за "Информер".

Отац га пријавио полицији

- Мене су, кад сам био мали, родитељи само требали да нахране и обуку. После сам схватио да све морам сам. Када сам дошао 1969. у Београд сам се осамосталио. То је било неко сретно време, па су биле стипендије. Ја сам имао три - присетио се Берчек и додао да је имао више пара он као студент него његов отац пензију, па је поделио занимљиву причу о првом аутобомобилу који је сам зарадио:

- Ја сам после друге године, додуше радио сам и један филм, купио половног фићу. Дотерам га кући, а мој отац, кога су звали Лала милицајац, каже:

- Чиме си ово дошао?

- Аутом.

- Чији је ово ауто?

- Мој.

Фото: В. Данилов

 

 

- А не може то тако.

И седе на бицикл и оде у милицију да ме пријави. Дођу два полицајца које знам, наши пријатељи. Али све је било службено.

- Друже, саобраћајну покажи...

Кажу мом оцу:

- Лало, његов је, лепо пише овде.

- Ето, а ја ни бицикл нисам успео да купим, а он студент, не знам ни шта студира - присетио се глумац једном приликом, преносе "Новости".

(Курир)

