Неминовно је да је Никола Тесла био један од најзначајнијих људи на целој планети, а често се запитамо када је човек тако успешан и паметан - како ли је одрастао? Ко су му родитељи?
Како се испоставило, његова мајка можда није имала најбоље образовање, али њено фотографско памћење је чинило изузетном, а Тесла је за њу говорио: „Оно што очима види, рукама је могла да створи”.
Ко је заправо била Ђука Тесла?
Георгина Ђука Тесла, мајка Николе Тесле, рођена је у Томингају, 1822. године у породици српског православног свештеника Николе Мандића (1800 -1863) и Софије Мандић (рођене Будисављевић), из места Грачац у Лици. Унука је проте Томе Будисављевића. Софија и Никола су имали осморо деце, а Георгина им је била четврта, најстарија ћерка. Међу тих осморо деце био је и Петар, касније митрополит дабробосански Николај Мандић, као и Тома Мандић, свештеник горњограчачки и зрмањски.
Георгина је као веома млада морала да преузме бригу о старању шесторо браће и сестара, јер им је мајка умрла врло рано. То је спречило ову изванредну жену да учи школу и да свој дар развије у већој мери. О њој је Тесла говорио увек са нарочитим усхићењем и сматрао је да је свој проналазачки дар наследио од ње, као и фантастичну моћ памћења. Била је у стању да прави и истражује разне справе у домаћинству, а у целој околини је била чувена због својих ручних радова. Иако није умела да чита занимала се за поезију и знала је напамет многе српске народне песме и одломке из Његошевог „Горског вијенца“. Говорило се да је права Самарићанка, јер је увек имала потребу да помаже болеснима и немоћнима.
По њеном деди, православном свештенику Томи Мандићу је село Томингај добило име. Мандићи су били познати као веште занатлије (ковачи и столари), са одличним радионицама. По мајчиној линији је Георгина била потомак Будисављевића, породице која је у 18. и 19. веку имала два члана који су од аустријских царева добили племство на основу војних заслуга. Из тог разлога су Будисављевићи у Лици уживали велики углед.
Била је удата за Милутина Теслу и са њим изродила синове Данета и Николу, као и ћерке Ангелину, удату за Јову Трбојевића (свештеник у Петрову селу па у Медаку), Милку, удату Глумичић, и Марицу, удату за Николу Косановића (свештеник у Плашком па у Ријеци). Нажалост, Дане је од ударца коња преминуо у 14. години, што је била велика трагедија за породицу. После тога, Тесле су се преселиле у Госпић, одвојивши се од своје цркве Светог Петра и Павла у Смиљану и скромне куће. Али, Ђука је и даље била стуб дома. Сваки кутак је држала под конац, правила је алатке, ткала, везла. Много пажње је посвећивала васпитању деце, учила их да буду добри људи и милостиви према ближњима.
Син Марице и Николе Косановић је Сава Косановић, а синови Ангелине су архимандрит шишатовачки Др Петроније Трбојевић и Никола Трбојевић који је у Америци такође имао научну каријеру и био у контакту са Николом Теслом. Ангелина и њен муж Јово су сахрањени у засеоку Безбрадице, код Кистања, пише 24седам. Ангелина се, као и остале две Теслине сестре, удала за свештеника и имала је петоро деце од којих ћерка Марија једина није имала докторат. Маријина ћерка је била Дана (одрасла је у Метку, у кући баке Ангелине), која је прабака (по оцу) хрватске редитељке Дане Будисављевић, познате по филму „Дневник Диане Будисављевић.
Из исте шире породице Будисављевић, из које је потицала Георгинина мајка Софија је и Јованка Будисављевић (удата Броз), последња жена Јосипа Броза Тита. Њихов заједнички предак је Тошо, прадеда проте Томе Будисављевића који је 1811. године добио Орден Легије части од Наполеона.
Какве везе има са Јованком Броз
Јованка Броз својевремено је говорила о Томи Будисављевићу и својим родбинским везама са Николом Теслом.
„Тесла је мој рођак по његовој баби по мајци. Баба Теслина звала се Софија Будисављевић и она је сродница мог оца. Рођена је у кући у којој сам се ја родила у селу Пећанима, у Лици. Она се удала за проту Мандића. То је деда Теслин. Софија је родила Теслину мајку која се звала Ђука. И по тој Теслиној мајци и баби, Тесла је мој сродник. Моја породица је одржавала стално те везе родбинске с Теслиним оцем, Милутином Теслом. Он је био свештеник у селу Смиљану у Лици, код Госпића. Мој отац је још као младић отишао у Америку. Није га беда отерала, него су његови стричеви били тамо. Мој отац се у Америци често виђао са Теслом и о томе нам је причао.“
У књизи „Преписка Ђенерала Будислава Будисављевића“ из 1911. године, сачувано је једно писмо проте Милутина Тесле, сину генерала Буде, Александру. У писму, поред осталог стоји и ово: „Супруга моја, унука Кавалира Проте Будисављевића, твоја сродница, добро се држи и мило те поздравља… Ђеце имам, једног сина (Николу), који је свршијо вишу реалку, и три кћери од којих једна се скоро удала у добру кућу, не знам још, оће ли јој муж бити беамтер или попо! Сад мој драги пјесниче, ја Ти срдачно захваљујем на стиховима и братској честитки! Остајем љубећи Те у духу и поздрављајући. Твој ревни поштоватељ и брат Милутин Тесла, Протопр. Намјестник.“
Током боравка у Паризу Никола Тесла је добио вест да му је мајка тешко болесна. Због тога је прекинуо заказана предавања и одмах кренуо у Госпић. Георгина је умрла на данашњи дан, 4. априла 1892. у 71. години живота.
(Блиц жена)