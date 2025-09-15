Сабит Саша Дервишевић живи с породицом у Франкфурту, а чешће је на путу по земљама региона и Европе.
Своју каријеру започео је кад и Халид, па тако да се њихове каријере преплићу. Саша је такође певач. Испричао је детаље њиховог упознавања:
- Ма, како да не. Некако смо заједно почињали. Сећам се да смо се упознали на једном концерту у Босни. Возио сам тада ауто "Дијану 6", планирао да га продам и купим Голфа, а обећао сам га Синану Сакићу. Међутим, чим сам упознао Халида, одмах ми је легао на прву, пре свега као човек, а онда и као певач. Он се заинтересовао за тај мој ауто и, уместо Синану, дао сам га Халиду. Од тада па до данас, Халид је увек куповао нове аутомобиле код мене у Франкфурту. Била су то заиста дивна времена. Наше пријатељство почело је и пре него што је започео сарадњу с Назифом Гјивом. Када је Назиф касније дошао, настао је општи лом - присетио се Саша.
На питање новинара да ли је посетио Халида, одговорио је:
- Наравно да јесам, три или четири пута. Халид је велики борац и борит ће се и даље.
За време интервјуа, Саши је зазвонио телефон. Био је то Халид, Његов глас је био као и увек, снажан и пркосан. Пријатељи су разговарали о бројним темама:
- Ко зна мене и Халида, зна колико смо блиски. Ова ситуација ми је тешко пала. Најтеже је што портали на основу његове болести прикупљају лајкове. То је страшно. Једино су доктори компетентни да говоре о његовом стању. Ми остали можемо само да се молимо за његово оздрављење. Халид је навикао на покрет, на људе, тешко му пада мировање, али нема болова и прима терапију - казао је Саша.
(Најпортал)