TV zvezde BRAT NADICE ADEMOV SE TAKMIČI U "ZVEZDAMA GRANDA": "Verujem da me neće obrukati"

TV zvezde ALEKSANDRA PRIJOVIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON POROĐAJA: Poslavila 30. rođendan u prelepoj crvenoj haljini! (FOTO)

TV zvezde "IMAO JE 1000 DINARA U DžEPU KADA SMO SE UPOZNALI": Supruga Dada Polumente oštro odgovorila svima koji pričajui da je sa njim zbog para

TV zvezde LJUBAVNI ŽIVOT KLAUDIJE KARDINALE I DANAS ŠOKIRA: Predstavljala sina kao brata dok nije isplivala mračna istina!

TV zvezde PREMINULA ZVEZDA KULTNOG FILMA KOJI SU SRBI OBOŽAVALI: Tužne vesti potvrdio njen agent

TV zvezde IMALA JE SAMO 14 GODINA KADA JE UPOZNALA PRINCA: O njenoj venčanici se i danas priča, sa razlogom je zovu NAJLEPŠA PLEMKINJA NA SVETU!

TV zvezde "ZNALA JE KROZ KOJI PAKAO PROLAZIM": Karleuša konačno progovorila o sukobu sa Marijom - jednu stvar nije mogla da joj oprosti

Horoskop DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 24. SEPTEMBAR: Vage da pripaze na finansije, Rakove očekuju rasprave sa voljenom osobom

Ljubav i seks "DŽABA RAZVOD - MI SMO DOŽIVOTNO VEZANI": Barton je pre Monike Beluči obožavao ovu ženu, živeli su odvojeno, a njegove NAVIKE su šokirale sve

Vesti DANAS SLAVIMO SVETU TEODORU ALEKSANDRIJSKU: Prema običajima svi muškarci treba da ispoštuju sledeći običaj

Horoskop NAJVERNIJI HOROSKOPSKI ZNACI: Oni vas nikada neće izdati