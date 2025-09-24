Милан Лане Гутовић, познати српски и југословенски глумац, напустио нас је 25. августа 2021. године.
За живота имао је много значајних улога, а сада се на друштвеној мрежи X, појавила интересантна прича чији је главни актер наш легендарни глумац.
- Лане Гутовић је снимао једну серију и негде на половини снимања, једног дана се просто није појавио на сету. Сви су били збуњени, од организатора до редитеља, јер се добро знало да је Лане велики професионалац и да никада не касни на снимања или изостаје са истих - започео је корисник.
- Редитељ је, забринут за глумца, рекао једној од организаторки да га позове и види о чему је реч. Након што је окренула његов фиксни телефон, Лане се јавио мирним и сталоженим гласом, видно расположен за разговор. "Добар дан господине Гутовићу, ја сам организаторка са сета, занима нас зашто се данас нисте појавили на снимању. Да ли је све у реду?" На то јој је Лане одговорио како су га обавестили да он данас нема снимање и да су они нешто побркали.
- Збуњена жена му се извинила на сметњи, спустила слушалицу и обавестила редитеља да Лане данас нема снимање. Редитељ је погледао план снимања и почео да урла: "Како бре нема снимање?! Ево, овде лепо пише да Лане данас има да сними три сцене!
"Мој хонорар није легао на рачун"
- Иди зови га поново и питај ко му је рекао да нема снимање?!" Организаторка је ужурбано обавила још један позив и добила онај исти смирени глас са друге стране жице: "Добар дан господине Гутовићу, поново ја. Редитељ каже да Ви данас треба да снимите три сцене и пита ко вам је рекао ту дезинформацију, да данас немате снимање?" Лане је дубоко уздахнуо и рекао јој: "Па, како ко, душо?! Па, Ружа ми је рекла!" Збуњена организаторка, схвативши да је извесна Ружа рекла глумцу да је тога дана слободан, оде поново код редитеља и обавести га о одговору глумца, на шта редитељ почне да луди и распитује се ко је та Ружа која је рекла такву глупост и због које ће им пропасти снимајући дан.
- Међутим, у целој екипи није било никакве Руже. Редитељ нареди организаторки да по трећи пут позове Ланета и пита га ко је Ружа која му је рекла да нема снимање, "Хало, господине Гутовићу, опет ја. Да ли бисте ми молим Вас рекли која Ружа вам је рекла да немате снимање?".
- Па, како која Ружа, душо - па Ружа из банке! Јутрос сам био у банци и Ружа са шалтера ме обавестила да мој хонорар није легао на рачун, како смо се договорили и рекла ми: "Лане, ви данас не снимате!" - стоји у посту корисника друштвене мреже X.
"Није Ружа него Цица из банке. Лично ми је Лане причао. Остало је све истина", "Знам човека који је био ту док је ова зивкала Ланета, буквално је тако било!", "Лане легенда", били су само неки од коментара.
(Мондо)