Певач Радиша Трајковић Ђани пазарио је некретнину на Црногорском приморју. Његова супруга Слађа мењала је стан у Београду за гарсоњеру у Будви, а ово није први пут да Трајковићи вешто баратају са некретнинама.
Ђани је пре неколико година продао кућу у Миријеву како би исплатио дуг од чак 200.000 евра. Наиме, фолк певач се, како се тада писало, задужио код зеленаша у иностранству због коцке, која га је довела до великог проблема.
Ђани је тада признао да је до гуше у дуговима и да је кућу продао испод цене. Пошто су му хитно требале паре, он ју је дао за 120.000 евра. Са супругом и троје деце преселио се у Франкфурт, где има стан.
- Не живим више у Србији, морао сам да продам кућу. Дужан сам паре и богу и народу. Коцка је чудо. Узимао сам у иностранству паре на камату и запао сам у озбиљне проблеме. Можете замислити у каквом сам хаосу кад сам морао кућу да продам испод цене. Нисам имао да им вратим и морао сам то да урадим. Са женом и децом сам у Франкфурту и бићу ту неко време - изјавио је тада Ђани за Курир.
Његови најближи су знали да има проблем с коцком и вршили су притисак на њега да престане с тим пороком. Он је покушао да се држи подаље од карата и рулета, али није успео у томе. Чим би дошао до веће количине новца, он би се коцкао. Том искушењу није могао да одоли. У почетку је картање сматрао забавом, а кад је запао у велике проблеме, било је касно.