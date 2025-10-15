Наиме, Наташа Беквалац је прокоментарисала развод њеног бившег мужа Данила Икодиновића и Маје Огњеновић, те у шали рекла да му је послала поруку.

Фото: АТА имагес/А. Ахел

 

 

- Не радујем се разводу, али драго ми је што смо 1:1, односно 3:3, нисмо се чули тим поводом. Наша комуникација је везана за ћерку. Послала сам му поруку, одговорио ми је ха "ха ха". Не могу да кажем шта сам написала, он се љути. Хоће да сачува те ствари за себе, ја сам транспарентна, шалила се Наташа Беквалац у "Амиџи шоу", међутим Маја Огњеновић није то схватила као шалу, те се одмах огласила на Инстаграму.

- Телевиса пресента, поставила је Маја на свом Инстаграму.

 

"Данилу бих се вратила"

Иначе, Наташа је одговарала и на шакљива питања, па је том приликом споменула бивше супруге.

На питање ког бившег је највише повредила, певачица је одговорила:

- Све те повреде су ми као моје песме, као моја деца и све су ми драге. Али шалу на страну, и због тога ми је жао, мислим да сам свог другог супруга повредила највише - Љубу. Јесам му рекла, али рекао ми је: "Океј", прича она кроз смех, те је открила да мора да изабере једног бившег супруга којем би се вратила да мора, одговорила је као из топа:

- Данилу бих се вратила.

(Блиц)

