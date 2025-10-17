Позната француска глумица и дугогодишња активисткиња за права животиња, Брижит Бардо (91), већ три недеље се налази на болничком лечењу због озбиљних здравствених тегоба.
Према наводима француских медија, Бардо је смештена у приватну клинику у Тулону, на југу Француске, недалеко од њеног дома у Сен Тропеу.
Иако детаљи њеног стања нису у потпуности откривени, познато је да је прошла кроз захтевну хируршку интервенцију у склопу борбе с тешком болешћу. Упркос забринутости лекара, очекује се да би у наредним данима могла бити отпуштена из болнице, преноси агенција Анса.
Прочитајте још
(Курир)