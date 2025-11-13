Водитељ Јован Мемедовић саградио је викендицу у којој проводи доста времена и коју је једном приликом показао на друштвеној мрежи Инстаграм. Иако прецизна локација његове викендице није позната, спекулише се да је у питању место крај Дрине.
На фотографијама које је водитељ објављује на друштвеним мрежама, види се да је кућа изграђена од дрвета и пуна топлине, са много украса, књига и алата.
Мемедовић има пространо двориште у којем се играју његови пси за које је посебно везан, а у унутрашњости се налазе полице са мноштвом књига и украса.
Прочитајте још
Оно што је посебно запало за око многима, јесте пажљиво намештен кутак за водитељеве псе, те и они имају своје "парче" у викендици за уживање.
"Никад се више не бих вратио у Београд"
Водитељ квиза "Потера" је у једном интервјуу који је пре неколико година дао за Блиц рекао да обожава да одмара на Дрини и нада се да ће у овом крају провести и пензионерске дане.
- Већ десет дана сам у шатору у близини Дрине. Живим у полудивљини и одмарам се. Доста времена проводим на реци због риболова. Када би овај начин живота потрајао годину дана, никада се више не бих вратио у Београд, осим због посла и због породице. Себе овако видим у будућности. Упркос кризи, ово је најјефтинији одмор. Боравак у природи нема цену - причао је Јован Мемедовић.
(Мондо)