Водитељ Јован Мемедовић саградио је викендицу у којој проводи доста времена и коју је једном приликом показао на друштвеној мрежи Инстаграм. Иако прецизна локација његове викендице није позната, спекулише се да је у питању место крај Дрине.

Фото: В. Данилов

 

 

На фотографијама које је водитељ објављује на друштвеним мрежама, види се да је кућа изграђена од дрвета и пуна топлине, са много украса, књига и алата.

Фото: Инстаграм принтскрин/jovanmemedovic

 

 

Мемедовић има пространо двориште у којем се играју његови пси за које је посебно везан, а у унутрашњости се налазе полице са мноштвом књига и украса.

Прочитајте још

УПАО НА СЦЕНУ: Обезбеђење реаговало на Халидовомм наступу

УПАО НА СЦЕНУ: Обезбеђење реаговало на Халидовомм наступу

08:50

ИНТИМНИ ДОДИРИ У ЦЕНТРУ БГ-А: Батлер у афери са Српкињом

ИНТИМНИ ДОДИРИ У ЦЕНТРУ БГ-А: Батлер у афери са Српкињом

08:41

ЦЕЦА ПРИЗНАЛА: "Никада не бих могла да будем са глумцем"

ЦЕЦА ПРИЗНАЛА: "Никада не бих могла да будем са глумцем"

08:14

СТИГАО СИН: Породила се Ања Мит-поделила прву фотку са бебом

СТИГАО СИН: Породила се Ања Мит-поделила прву фотку са бебом

07:53

Фото: Инстаграм принтскрин/jovanmemedovic

 

 

Оно што је посебно запало за око многима, јесте пажљиво намештен кутак за водитељеве псе, те и они имају своје "парче" у викендици за уживање.

 

 

"Никад се више не бих вратио у Београд"

Водитељ квиза "Потера" је у једном интервјуу који је пре неколико година дао за Блиц рекао да обожава да одмара на Дрини и нада се да ће у овом крају провести и пензионерске дане.

- Већ десет дана сам у шатору у близини Дрине. Живим у полудивљини и одмарам се. Доста времена проводим на реци због риболова. Када би овај начин живота потрајао годину дана, никада се више не бих вратио у Београд, осим због посла и због породице. Себе овако видим у будућности. Упркос кризи, ово је најјефтинији одмор. Боравак у природи нема цену - причао је Јован Мемедовић.

(Мондо)

ГУВЕРНЕР ИЗНЕО СКРОЗ НОВИ ПРЕДЛОГ ПУТИНУ: Није могао ни да сања да ће чути овакав одговор (ВИДЕО)
Спорт

ГУВЕРНЕР ИЗНЕО СКРОЗ НОВИ ПРЕДЛОГ ПУТИНУ: Није могао ни да сања да ће чути овакав одговор (ВИДЕО)

ПАУНОВИЋ ЗАПАЊИО ЕНГЛЕЗЕ: Ево шта је селектор "орлова" поручио у Лондону пред Енглеска - Србија!
Спорт

ПАУНОВИЋ ЗАПАЊИО ЕНГЛЕЗЕ: Ево шта је селектор "орлова" поручио у Лондону пред Енглеска - Србија!

БОНУС ВИДЕО:

#ВИП #Јован Мемедовић #водитељ Јован Мемедовић #Јован Мемедовић викендица
Коментари 1
СРБИЈА ОВО НЕ ПАМТИ: Ево шта се десило пред меч са Енглеском! "Орлови" гледају и не могу да се чудом начуде

СРБИЈА ОВО НЕ ПАМТИ: Ево шта се десило пред меч са Енглеском! "Орлови" гледају и не могу да се чудом начуде