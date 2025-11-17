У Мостару је 17.11. одржана прес-конференција Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (МУП ХНК) поводом стравичног убиства Алдине Јахић, а које се догодило 16.11.
На прес-конференцији је скренута пажња на низ дезинформација које су се нашле у медијском простору због овог догађаја. То се првенствено односи на чињеницу која је данас саопштена - да осумњичени Анис Калајџић никада није имао дозволу за ношење оружја нити је исту поднео надлежним органима.
На самом почетку, министар унутрашњих послова ХНК Марио Марић подсетио је да је до трагичног догађаја дошло 16.11. у 17:55 сати, преноси Клиx.ба.
Марић је казао да је жртва позвала полицију и казала да се налази у угоститељском објекту те да за њом трчи бивши момак с пиштољем.
- Полиција је дошла, али догађај је био завршен. Осумњичени је средствима везивања стављен под контролу - казао је Марић.
На питање да ли се осумњичени Калајџић покушао самоубиство, из полиције су навели да немају ту информацију.
- Везано за пријаву, можемо потврдити да није било службених пријава оштећене. Оне нису евидентиране. Време ће показати да ли су долазиле одређене претеће поруке, међутим она то није пријављивала. Постоје ли индиције зашто није пријављивала, време ће показати - истакао је Марић.
На питање да ли је било пријава у ранијем периоду против осумњиченог од других особа, начелник Сектора криминалистичке полиције МУП-а ХНК, Мирза Рожајац дао је потврдан одговор.
- То је тачно. Тај догађај се десио у јануару ове године када је једна женска особа пријавила осумњиченог за сличне ствари, тј. за кривично дело Угрожавање сигурности и против њега је Полицијска управа Мостар поднела извештај Тужилаштву ХНК. Против осумњиченог је подигнута и потврђена оптужница код Општинског суда у Мостару и мислим да је рочиште заказано за скорашњи период - казао је Рожајац, преноси Аваз.
