Јоца Стефановић ускоро ће постати тата!

Његова вереница Ива Бојановић чека треће дете, јер из првог брака има двоје деце која певача обожавају и са којима има такав однос да га зову "Ћале".

Јоца је на свом Инстаграм профилу објавио фотографију на којој држи партнерку за стомак.

Пар се овим поводом још увек није огласио, а нема сумње да обоје једва чекају долазак беба на свет.

Ево у каквом су односу Јоца и њена деца

Јоца и Ива стално истичу како се лепо слажу, а недавно је певач проговорио о њеној деци, које је добила из односа са претходним партнером.

"То јесу моја деца, ја сам их истински прихватио као своју, они мене зову ћале, иако имају свог биолошког оца. То је мој највећи успех у тој породици, ја сам свесно бирао шта желим и знао сам шта желим од првог момента. Људи који гледају то и нешто им смета, жао ми је, али то је мој избор, немојте да гледате. Схватио сам да је она једина жена која мене тера напред, увек гледа да сам ја тај који ће да буде испред ње и да заштити породицу и њу. Она је имала нека искуства која нису била добра, ја сам то поднео као мушкарац" - причао је Јоца.

