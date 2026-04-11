Танасије Узуновић је једном приликом испричао порекло капитала своје породице. Два преживела брата Узуновића имала су око 150 хектара земље у месту Дражевац, и да би Никола направио кућу, договорено је да узме хипотеку на ту земљу.
- Када је мој отац Благоје, иначе школовани агроном, покушао пре рата на тој земљи да прави оборе за узгој стоке по светским мерилима, деда га је спречио - причао је Танасије.
- Говорио му је да је бесмислено да то ради на земљи коју оптерећује хипотека. Деда Никола је имао пара да направи кућу, али не и да је опреми.
Породица глумца Танасија Узуновића је пре Другог светског рата имала девет кућа у Београду, али им је све отето.
- Остале више и не памтим, знам да су неке срушене у бомбардовањима током рата.
Ћерка последња сазнала да је преминуо
Танасије се три жута женио. Ћерку Софију је добио у 50. години са трећом супругом Биљаном.
Подсетимо, ћерка Софија је открила да је за очеву смрт сазнала из медија.
- Другарица ми је изјавила саучешће поруком и била сам у шоку. Позвала сам маму, која је била у продавници, да питам да ли је тата умро, ни она није знала. Кад сам се вратила кући, видела сам на телевизији обавештење о татиној смрти. Мама је позвала ВМА да пита шта се дешава с њим, пошто је био на интензивној нези где су посете забрањене, и доктор јој је рекао да је тата преминуо. На њено питање како је могуће да нам нико од пола четири ујутру до два по подне није то јавио, добила је одговор да није могао да се очита цео број њеног телефона, као и да такве вести саопштавају телеграмом. Иако је прошло више од три недеље од татине смрти, телеграм са обавештењем са ВМА није стигао на нашу адресу. Због свега тога обе смо биле у великом стресу и шоку, то нас је баш потресло. Да тата није био позната личност, ко зна, можда не бисмо ни сазнале да је преминуо - закључује Софија Узуновић.