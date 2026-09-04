Сваке године тамо буде убијено више од 4.000 људи. Порт-о-Пренс заузео је прво место на језивој ранг листи. Према подацима које је припремила мексичка невладина организација "Грађанско веће за јавну безбедност и правду", у ранг-листи 50 најопаснијих градова на свету доминирају Мексико, Бразил, Колумбија и САД. Просечан број убистава у ових 50 градова скоро је девет пута већи од светског просека.
Прво место на овој листи припада главном граду Хаитија, Порт-о-Пренсу. Листа је састављена на основу података из 2024. године, ажурираних у фебруару 2025. Истраживачи мексичке организације истичу да је овај град савршен пример шта се дешава када криминалне групе преузму контролу. Истраживање показује да се више од 80 одсто градова на Хаитију налази под надзором банди, док формална власт на тим подручјима више не постоји.
Важно је напоменути да се чак 20 од 50 градова на листи налази у Мексику, што чини 40 одсто укупног списка. Ипак, научници наводе да наводна манипулација подацима од стране мексичких власти може да створи лажну слику о нижем степену криминала него што је у стварности.
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На листи се такође налазе осам бразилских градова, шест из Колумбије, по пет из Јужноафричке Републике и САД, три из Еквадора, као и Хаити. Јамајка и Тринидад и Тобаго заступљени су са по једним градом.
У градовима који су обухваћени овом листом забележено је укупно 40.198 убистава, док укупан број становника износи 70.799.485. Овај број убистава чини 8,2 одсто свих убистава на свету.
(Мондо)
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