Сваке године тамо буде убијено више од 4.000 људи. Порт-о-Пренс заузео је прво место на језивој ранг листи. Према подацима које је припремила мексичка невладина организација "Грађанско веће за јавну безбедност и правду", у ранг-листи 50 најопаснијих градова на свету доминирају Мексико, Бразил, Колумбија и САД. Просечан број убистава у ових 50 градова скоро је девет пута већи од светског просека.

christian kober / Alamy / Profimedia

 

 

Прво место на овој листи припада главном граду Хаитија, Порт-о-Пренсу. Листа је састављена на основу података из 2024. године, ажурираних у фебруару 2025. Истраживачи мексичке организације истичу да је овај град савршен пример шта се дешава када криминалне групе преузму контролу. Истраживање показује да се више од 80 одсто градова на Хаитију налази под надзором банди, док формална власт на тим подручјима више не постоји.

Фото: David Zentz / Alamy / Profimedia

 

 

Важно је напоменути да се чак 20 од 50 градова на листи налази у Мексику, што чини 40 одсто укупног списка. Ипак, научници наводе да наводна манипулација подацима од стране мексичких власти може да створи лажну слику о нижем степену криминала него што је у стварности.

Прочитајте још

По 1. пут! Бубрег свиње функционисао у телу човека 271 дан

По 1. пут! Бубрег свиње функционисао у телу човека 271 дан

13:54

"Ово је 100 одсто доказ!" Шта је НАСА снимила на Месецу `67?

"Ово је 100 одсто доказ!" Шта је НАСА снимила на Месецу `67?

10:40

Жустра расправа због нове карте Европе - Хрвати бесни (Фото)

Жустра расправа због нове карте Европе - Хрвати бесни (Фото)

09:36

Спремни! Направили црну кутију - да сними СУДЊИ ДАН (Видео)

Спремни! Направили црну кутију - да сними СУДЊИ ДАН (Видео)

08:33

На листи се такође налазе осам бразилских градова, шест из Колумбије, по пет из Јужноафричке Републике и САД, три из Еквадора, као и Хаити. Јамајка и Тринидад и Тобаго заступљени су са по једним градом.

Фото: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

 

 

У градовима који су обухваћени овом листом забележено је укупно 40.198 убистава, док укупан број становника износи 70.799.485. Овај број убистава чини 8,2 одсто свих убистава на свету.

(Мондо)

ШОК У ФРАНЦУСКОЈ - ХТЕЛИ ДА ОТМУ МБАПЕА! Испливали детаљи језивог плана криминалне групе
Спорт

ШОК У ФРАНЦУСКОЈ - ХТЕЛИ ДА ОТМУ МБАПЕА! Испливали детаљи језивог плана криминалне групе

НОВИ ХАОС У НЕМАЧКОЈ: Дан после експлозије код термоелектране, изведен напад на трафостаницу код Келна (ВИДЕО)
Планета

НОВИ ХАОС У НЕМАЧКОЈ: Дан после експлозије код термоелектране, изведен напад на трафостаницу код Келна (ВИДЕО)

БОНУС ВИДЕО:

#занимљивости #Хаити вести #Мексико вести #најопаснији град на свету #Порт о Пренс #град Порт о Пренс
Коментари 0
ЕВРОПА СРЉА У САМОУНИШТЕЊЕ, СИЛЕ УШЛЕ У РАТ ПРОТИВ ИРАНА: Покренута офанзива због иранског нуклеарног програма

ЕВРОПА СРЉА У САМОУНИШТЕЊЕ, СИЛЕ УШЛЕ У РАТ ПРОТИВ ИРАНА: Покренута офанзива због иранског нуклеарног програма