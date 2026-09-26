Син Бранимира Брстине, Ђуро Брстина, стао је на луди камен.

Судбоносно "да" рекао је унуци Љиљане Стјепановић, Ксенији Репић, која је кадрове са венчања објавила на мрежама.

Пар се венчао јуче, 25. септембра, а Ксенија је открила колико је њихова љубавна прича трајала и кроз какве су све животне тренутке прошли заједно.

 

 

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- Све што сам у животу желела стане у једног човека! После много година бесконачне љубави, положених животних испита, лепих и мање лепих ствари, рекли смо једно другом заувек ДА! - написала је Ксенија.

"Они су томе сведочили пред Богом, али и пред законом"

Како је открила, њихову љубав су озваничили и пред Богом и пред законом, а посебну захвалност упутила је људима који су били уз њих.

Фото: Антонио Ахел/АТА имагес

 

 

- Они су томе сведочили пред Богом, али и пред законом! А због њих смо то што данас јесмо! Еее, а она је ипак мало и са младине стране, јер је то моја ЉУБИЧИЦА! - додала је, уз емотиконе срца.

(Ало)

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