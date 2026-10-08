Да ће га од заборава чувати ванвременски хитови које је извео, јасно је, али управо ти хитови донели су му и много пара, због чега се након његове смрти спекулисало и о његовом имовинском стању и наследнику свега.
Наводи се да је његово богатство било процењено на око 13 милиона евра.
У својој имовинској карти имао је неколико некретнина, имање у близини Сарајева, бензинску пумпу и мотел који је напуштен, због чега је подигао кредит.
Међу некретнинама је и зграда у једном „престижном“ сарајевском насељу, у којој је певач живео, а до чијег се улаза долазило специјализованим лифтом.
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Иначе, медији су обишли крај у којем је Бешлић живео, а тамо су открили да у стану тренутно живи Дино са породицом.
Једну од највреднијих некретнина изградио је непосредно пред смрт, а у питању је луксузна вила на мору.
Наиме, годину дана пре смрти певач је изградио вилу на Пељешцу, у општини Драче у Хрватској, где је планирао да проведе пензију.
- Купио сам парцелу од пријатеља, односно његове ћерке, која има фирму, и она гради комплекс од 12 кућа. Све је купљено већ с грађевинском дозволом. То неће бити екстра луксузна вила, него кућа од 170 квадрата. Свакако ћу имати базен пред кућом. Верујем да ће бити готова идуће године, не знам хоћу ли успети до лета. Видећемо. Одлучио сам се за то место због мира, лепоте и близине Сарајеву - причао је Халид Бешлић за Сторy.хр крајем 2023. године.
Како се наводило, његово богатство и зарада процењени су на чак 13 милиона евра, што је наведено у тестаменту.
Наиме, поред свих луксузних некретнина, у његово богатство урачунава се и фирма преко које је остваривао сва права везана за своје песме и дискографију, као и зарада од платформи, која је нагло скочила након његове смрти.
Како су медији наводили, чланови Бешлићеве уже породице открили су само месец дана након смрти певача да је он све своје имање преписао жени. Међутим, супруга је наводно одлучила да се одрекне свог дела у корист њиховог сина Дина Бешлића.
Иначе, како се затекло на лицу места ниједан колега није дошао да обележи годишњицу, а како се даље сазнаје, то је била жеља Халидовог сина.
- Није желео помпу, није желео да се од тога прави било шта... Желео је да се само најближи окупе на гробу и у свом кругу обележе одлазак највољенијег - рекао је извор.
Како се наводило, његово богатство и зарада процењени су на чак 13 милиона евра, што је наведено у тестаменту.
Наиме, поред свих луксузних некретнина, у његово богатство урачунава се и фирма преко које је остваривао сва права везана за своје песме и дискографију, као и зарада од платформи, која је нагло скочила након његове смрти.
Како су медији наводили, чланови Бешлићеве уже породице открили су само месец дана након смрти певача да је он све своје имање преписао жени. Међутим, супруга је наводно одлучила да се одрекне свог дела у корист њиховог сина Дина Бешлића.
Иначе, како се затекло на лицу места ниједан колега није дошао да обележи годишњицу, а како се даље сазнаје, то је била жеља Халидовог сина.
- Није желео помпу, није желео да се од тога прави било шта... Желео је да се само најближи окупе на гробу и у свом кругу обележе одлазак највољенијег - рекао је извор.
Дино плакао због речи хоџе
Након што су се окупили читава ужа родбина и Халидови музичари из бенда, појавио се и хоџа, који је иначе служио џеназу легендарном певачу. Одржао је емотивни говор и молитву за певачеву душу.
- Драги пријатељи, сви присутни овде који смо дошли на мезар нашег оца, пријатеља, брата, наше легенде, нашег Халида. Ево, на годину дана смо се поклонили заједно, као што видите, и нишани су направљени, за обоје урађени. Година дана је прошла, али ће проћи и 10 година, 50 година и 100 година, као што кажу песници: "Вода ће отећи, али остаће она доброта иза човека"... Остаће Халидове песме, остаће сва доброта коју је Халид урадио у памћењу наших људи, у памћењу простора. Кад човек себе угради својом добротом, памте га и простор и добри људи.
- Без обзира на то како се зову, памте и виде људску доброту, као што је била Халидова. Зато смо имали и једну велику џеназу о којој се данас прича и дуго ће се причати и певати његове песме. Ми, са ове наше верске стране, треба да се подсећамо да смо сви пролазници на овом свету и да се враћамо нашем Створитељу. Он је наше уточиште, њему ћемо се сви вратити и то је највећа истина: да смо ми сви Аллахови и да ћемо се њему вратити. Помолимо се за нашег брата Халида и Сејду да их Аллах састави у лепом џеннету. Како је и певао у својим добрим песмама: "Поведи ме да будем у џеннету са својом Сејдом, ако Бог да..."
Након емотивних речи које су расплакале Халидовог сина Дина, хоџа је очитао и молитву.