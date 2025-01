Pevač LJuba Perućica nedavno je otkrio je ko je na estradi doktor za veselja.

Foto: ATA images

Naime, LJuba je progovorio o bakšišu, te je naveo bivšu učesnicu „Zvezda Granda“ - Aleksandru Mladenović. Foto: ATA images/A. Ahel

- Moram da ispričam nešto za jedno gostovanje sa Aleksandrom Mladenović. Radili smo neko veselje u Berlinu i to je bila jedna među prvim svirkama koje smo radili zajedno. I onako radimo mi svoj posao kako treba, a ja kao i uvek pratim šta ko radi od gostiju - ispričao je pevač, a potom dodao:

- Gledam kako Aleksandra to namazano i suptilno sredi. Nekako su svi bili oko nas i ona malo peva, pa onda prošeta krug, a oni se svi okreću za njom (smeh), pa se onda vrati i nastavi da peva. Ona to tako lepo i fino radi. Ja vidim koliko tu zanata zapravo ima. To treba znati, ali to je prosto zanat koji ne može svako da nauči -rekao je LJuba.

(Grand)