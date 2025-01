Autorka i voditeljka emisije “Magazin In” ima bogatu televizijsku karijeru.

Mlađe generacije znaju je isključivo po projektu koji je sama osmislila, oni nešto stariji pak upućeni su u njen razvojni put koji kreće sa Javnog servisa.

Pre nego što se oprobala u zabavi, Sanja je godinama radila u informativi. Foto: ATA images

Čitala je vesti u jutarnjem programu, radila reportaže a četiri, pet godina vodila čitav jutarnji program.

Smenom vlasti, tvrdi, da je postala nepodobna, zbog čega je nešto kasnije napustila ovu kuću.

- Kada je došlo do smene vlasti i kada sam ja bila voditelj počeli su mnogo toga da mi zameraju. Najviše da se mnogo smejem u jutarnjem programu, jer tadašnji urednici su smatrali da jutarnji program nacionalne televizije mora da vodi neko ko je ozbiljan, ko nema taj osmeh kad se upali crvena lampica - ispričala je za "Blic" pa dodala:

- To im je smetalo. Smetale su im i moje godine, to što sam mlada, moj obim grudi, moj dekolte... Svašta im je smetalo i videla sam da to više nije dovoljno dobra atmosfera za mene.

Ubrzo ona je dobila poziv koji joj je iz korena promenio život. Foto: ATA images

Usledio je otkaz Sanje Marinković i nova životna etapa.

- Onda je usledio poziv pokojnog Zorana Predića, koji je bio urednik jedne lokalne televizije u Crnoj Gori i koji je rekao da kada se bude vratio u Srbiju i bude ponovo imao svoj televizijski kanal “ovu malu ću da zovem”.

- Ispostavilo se da u tom trenutku moja drugarica iz osnovne bude njegova producentkinja i ona me je pozvala telefonom i rekla da bi gospodin Zoran Predić voleo da mi ponudi angažman na "JuInfo" kanalu... Došla sam i rekao mi je da mnogo voli stil, moj osmeh, temperament, mladost i energiju koja isijava kada ja vodim program...

- Rekao mi je "radi šta god želiš" i onda se dogodio "Magazin In" koji postoji toliko godina. Posle sam prešla i na Tv "Politika". Onda je usledio poziv "Pinka" - zaključila je Sanja.

