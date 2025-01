Želeo je da LJiljana jednog dana bude ekonomista. Majka Milojka, po zanimanju kuvarica, bila mu je sušta suprotnost. Dok je Jovan bio miran i staložen, Milojka je bila nešto temperamentnija, a volela je da peva. Porodica je jako cenila kulturu i imali su puno knjiga, koje je Jovan čitao LJiljani dok je bila mala. Osim LJiljane imali su i sina LJubišu, koji je od glumice stariji dve godine.

Slučajno završila u svetu glume

Kao mala, LJiljana je bila nestašna, pa su njeni roditelji smatrali da je najbolje da joj pronađu neku dodatnu aktivnost. Poslali su je na ,,Radio Beograd”, na audiciju za decu glumce i tako je sve počelo. Bila je u grupi Bate Miladinovića, koji je odmah prepoznao njen veliki talenat. Foto: ATA images

Trnovit početak karijere

Na samom početku karijere, LJiljana nije bila baš srećne ruke. U ,,Pozorištu na Terazijama” gde je počela da radi, igrale su se uglavnom operete i komedije. LJiljana se bavila pevanjem, ali se nadređenima nije dopao njen glas, pa je dobijala sporedne i epizodne role, koje nisu bile upečatljive. Da bi zaradila što više novca prihvatala je svaku ulogu.

Prekretnica u njenoj karijeri desila se kada je igrala babu Izergilu u predstavi ,,Cigani lete u nebo”. Iako je uloga podrazumevala pevanje, LJiljana je briljirala, publika je sa oduševljenjem gledala ovu predstavu, pa LJiljana sa trideset dve godine postaje prvakinja ,,Pozorišta na Terazijama”. Foto:Z.Jovanović Mačak/Printskrin Jutub/Angel Comrade

Velika ljubav i veliko razočarenje

Udala se kada je imala 21. godinu za Bojana Repića. Mislila je da je to ljubav za ceo život, ali se prevarila. U braku su dobili dva sina Igora i Vlastimira, ali ljubavi je ubrzo došao kraj. Sa 27 godina se razvela, a ceo taj period opisuje kao veoma traumatičan i bolan.

- Bili smo dva različita sveta. Imala sam svega 27 godina. Nije mogao da podnese moj posao zbog ljubomore. Bio je službenik, nije me podržavao i shvatao neke stvari, tako da smo nažalost otišli u raskorak. Mislim da je porodica važna i to mi je strašno nedostajalo u životu jer sam morala sama da se borim, ali takva mi je sudbina. Na sreću, izgurala sam. Nisam razmišljala o tome šta ljudi kažu što sam raspuštenica. Oduvek sam bila borac, a deca su bila uz mene, pa se nisam obazirala na tuđa mišljenja. Moji najbliži znali su razloge zašto se moj brak raspao i nisam osećala potrebu da se bilo kome pravdam - govorila je LJiljana svojevremeno o razvodu, piše Stil. Foto:Z.Jovanović Mačak/Printskrin Jutub/Angel Comrade

- To je velika trauma i ne bih je nikome poželela. Jedva sam se iz nje iščupala i ne volim ni da se setim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila decu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživela, a ovako sve je bilo bolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da deca rastu u miru i s jednim roditeljem, nego u lošoj atmosferi - govorila je svojevremeno za Stori.

Zaljubljivala se i nakon braka, ali sinovi su joj bili na prvom mestu, pa se nije ponovo udavala. Bojan Repić je preminuo pre nekoliko godina.

Iz ovog braka LJiljana ima dva sina, Vlastimira i Igora. Svoju porodicu često pominje u intervjuima, naročito unuke. Ksenija (20), krenula je bakinim stopama i bavi se glumom.

