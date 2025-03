Saša Popović, osnivač "Grand" produkcije preminuo je 1. marta u 71. godini posle kratke i teške bolesti.

Kreativni direktor i tvorac Grand produkcije Saša Popović danas je sahranjen na Novom bežanijskom groblju, a njegova porodica, prijatelji i cela estrada došla je da se oprosti od estradnog maga.

Opelo Saši Popoviću služio je vikar NJegove Svetosti patrijarha Porfirija Petar uz sasluženje pet svestenika i đakona iz parohijske crkve Sv. Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, kojoj je pripadao i Saša. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Kovčeg su nosili kum i saradnik Žika Jakšić, Ostoja Mijailović, direktor "Granda" Goran Šljivić, harmonikaš Mikica Gačić, producent Predrag Pavlović Baki i prijatelji Saša Rakić i Božo Milatović, a krst je bio u rukama njegovog kuma, pevača Dejana Ćirkovića Ćire.

Sekretarica Granda i Sašina dugogodišnja najbliža saradnica Dejana nosi fotografiju, dok je žito nosila Vesna Milanović. Foto Z. Jovanović

Sašu su tamburaški orkestar i hor ispratili na večni počinak pesmom Zvonka Bogdana - "Svirci moji".

Tekst pesme "Svirci moji"

Svirci moji, jos je rano

tek je ponoc tu

svirajte mi polagano

uspavajte nju

Ref.

Propio sam tri imanja

jos se smije iz cokanja

pustite je neka spava

lepa je u snu

Propio sam sto lanaca



