Na pitanje da li se može živeti od posla kojim se bavi, Maca je bio veoma jasan.

- Od svega se može živeti ako radiš. Nemam ja pardona. Imam empatiju prema bolesnom, nemoćnom, ali izađi i bori se. Ja nisam guz*njin sin, mene niko nije napravio. Nisam glumačko dete. Ja sam napravio svoje ime i prezime, nekom sam iritantan, nekome intrigantan. Moja deca rade, moj mali, prošle godine je imao 13 i po, radio je isto kao i ja. Naučio je šta znači zaraditi. Jela mu se pica, a ona bila 1.200 dinara, to mu je bilo mnogo, pa je uzeo dve kifle. Osetio je šta znači zaraditi dinar. Kad neko ne može, ja ću da mu pomognem. Na estradi je sve laž i fol, niko ti ništa neće dati, a i ako ti da... sve što je džaba, skupo će te koštati.

Nedavno je na društenim mrežama komentarisao da su žene nezasite estetskih korekcija, a kako je sam obišao pola sveta i video mnogo toga, dao nam je svoj sud. Foto: ATA images/R. Z.

- Na bolesnom smo nivou. Ja žene jako volim, naše žene su prelepe. Mislim da ima pre i posle Isusa Hrista, i pre i posle Instagrama. Žalosno je to. Imali su 107 operacija i opet stavljaju filter. Znači opet nisu zadovoljne, pa čemu filter? Ja nemam ništa protiv estetskih korekcija i ja se sam ponekad ubodem, treba za par meseci da se zategnem, to je normalno. Spavam po kolima, normalno je da ću biti zgužvan. Ja sam gledao te mučenice, one dođu na kastinge, na Instagramu “gore”, pravi anđeo, a ovamo grobina ne možeš gledati u nju, ne dao Bog nikome. Plasitčna hirurgija je vrlo potrebna. Male, velike grudi, kriv nos, klepmav, to ti smeta, ima frajer, platiš ga, on te pospremi i zdravo. Ali da težiš idealu, nećeš ga nikad dostići. Ne treba sve da bude idealno, šta ti je onda smisao života? - rekao je Maca, otkrivši da ima bezbroj neostvarenih želja ka kojima teži:

- Volim more, miris mora, zrikavce, a ne bljuzgavicu i sneg. Moje želje su hacijenda, fudbalski tim dece, draga bića, jedemo školjke, gađamo se škampima, more, ono buć, dragi ljudi, vino, šta ćeš više. Hedonizam i renesansa. More je majka, more su koke, izvor života.

(Blic)

BONUS VIDEO: