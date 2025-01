Glumac Lazar Dubovac ogromnu popularnost stekao je ulogom sina Dragana Jovanovića u popularnoj seriji "Moj rođak sa sela".

FOTO: Printskrin Jutjub domace serije

Lazar je nakon kraće pauze uplovio je i u rediteljske vode, pa je otkrio da se sada bavi pored glume i režijom predstava za decu. U jednom periodu se povukao sa ekrana iz javnosti uopšte, a pre nekoliko godina otkrio i kako je mir pronašao na Hilandaru. Kao iskušenik u manastiru na Svetoj Gori obavljao je razne poslove.

"Turisti su me prepoznali i čudili se otkud to da im glumac kuva i služi kafu. Monahe ne interesuje ko sam ja, čime se bavim, koliko novca imam, već je osnova svega ljubav. Kuvanje kafe je vrsta pažnje, a i to je ljubav. Pored toga, krčio sam put u šumi, čistio manastir, pravio sveće i brojanice" govorio je svojevremeno Lazar.

Lazar nije odustao od umetnosti. I dalje se bavi glumom, uglavnom u pozorištu.

Pogledajte kako sada izgleda:

On se pre nekoliko godina oprobao i kao scenarista i režiser, a ispostavilo se da je i za taj deo umetnosti veoma talentovan, pa tako on potpisuje predstavu "Nemanjići - podela carstva". Lazar je u martu ove godine otkrio je i da se pored glume danas bavi i režijom predstava za decu.

"Više kreativnosti je u pitanju i želja da se pozorišna scena promeni. Dugo idem u pozorište za decu i primetio sam da je repertoar isti. Teme jesu univerzalne, ali zašto moramo da pričamo o tome na isti način. Imam iza sebe više od 10 tekstova za klince", rekao je Lazar Dubovac.

Ono što su svi tada primetili je i njegov novi izgled. Pustio je kosu i nosi je vezanu u rep.